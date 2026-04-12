Arrancan las presidenciales en Perú con 35 candidatos al poder

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Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas este domingo, 12 de abril, para elegir a su próximo presidente, el noveno en los últimos diez años.

La jornada comenzó con reportes de retrasos en la distribución de los materiales electorales en varios distritos del país, incluida la zona sur de Lima, la capital.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó un plan de emergencia y precisó que los inconvenientes se presentaron en menos del uno por ciento de los 10,336 centros habilitados para las votaciones.

“En el resto del país, el material llegó oportunamente y los comicios se están llevando a cabo con normalidad”, dijo la ONPE en un comunicado.

No se espera un ganador en esta jornada, pues la lista de candidatos la componen 35 nombres, lo que hace casi imposible que uno de ellos consiga el 50 por ciento más uno de los votos.

De hecho, según las más recientes encuestas, ninguno de los candidatos superaba el 15 por ciento en la intención de voto, lo que obligaría a la celebración de una segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, entre los que queden en los dos primeros lugares.

La cifra de 35 aspirantes a la presidencia es la más alta que se haya presentado jamás en cualquier país de Latinoamérica.

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, encabeza los sondeos en su cuarto intento por llegar al poder, con el 15 por ciento.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, perdió en segunda vuelta los comicios presidenciales del 2011, 2016 y 2021.

En segundo puesto, con ocho por ciento de intención del voto, se ubica el comediante Carlos Álvarez, figura de la televisión nacional, mientras que el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga marchaba tercero, con un punto menos.

El también ex alcalde capitalino Ricardo Belmont, el izquierdista Roberto Sánchez, el centroizquierdista Alfonso López Chau y el centrista Jorge Nieto se movían en un rango del seis al cuatro por ciento, mientras que el resto de los aspirantes, de acuerdo con las encuestas, tienen probabilidades prácticamente nulas de pasar de este domingo.

Además de elegir al próximo presidente, la ciudadanía también votará por 60 senadores, 130 diputados y los representantes ante el Parlamento Andino, además de alcaldes en varias ciudades y municipios, incluida Lima, la capital.

Las elecciones de este domingo marcan asimismo el regreso al sistema de un parlamento bicameral, después de tres décadas en que el Congreso peruano estaba conformado por una sola cámara de diputados.

Esta modificación institucional busca reordenar el reparto de poderes y exige un conocimiento detallado por parte del elector sobre sus opciones al momento de votar.