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Perú elige nuevo presidente este domingo, en medio de un gran operativo de seguridad

La candidata presidencial peruana Fujimori durante el cierre de campaña en Lima. Reuters.
La candidata presidencial peruana Fujimori durante el cierre de campaña en Lima. Reuters.

Sumario

  • Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos votarán en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 para elegir presidente, vicepresidentes, Congreso bicameral y representantes ante el Parlamento Andino.
  • La contienda presenta un récord de 35 candidatos, alta fragmentación y elevado porcentaje de indecisos; ningún aspirante supera el 15 % de intención de voto, lo que anticipa una segunda vuelta.
  • Keiko Fujimori, en su cuarta postulación, lidera encuestas junto a Rafael López Aliaga; su propuesta incluye “mano dura” contra la inseguridad, mega cárceles y apoyo militar.
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Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, a los vicepresidentes, a los miembros del Congreso bicameral y a los representantes ante el Parlamento Andino, en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Con un récord histórico de 35 candidatos presidenciales, la contienda se presenta altamente fragmentada y con un elevado porcentaje de electores indecisos. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, figura entre los primeros lugares en las últimas encuestas publicadas antes de la veda electoral, junto al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Ningún candidato supera el 12-15 % de intención de voto, por lo que es muy probable que la elección se defina en una segunda vuelta el 7 de junio. Por cuarta ocasión, Keiko Fujimori busca llegar a Palacio de Gobierno.

Hija del expresidente Alberto Fujimori, ha alcanzado la segunda vuelta en todas sus campañas anteriores (2011, 2016 y 2021). Su figura genera una profunda polarización: mientras sus seguidores destacan su promesa de orden, estabilidad económica y mano dura contra la delincuencia, sus detractores la asocian con el autoritarismo de los años 90 y los constantes cuestionamientos judiciales, especialmente el caso Cócteles, por el cual cumplió prisión preventiva en tres ocasiones.

La candidata presidencial peruana Fujimori en el cierre de su campaña.
La candidata presidencial peruana Fujimori en el cierre de su campaña.


Fujimori propone un plan de gobierno centrado en la “mano dura” contra la inseguridad, que incluye la construcción de mega cárceles, el apoyo de las Fuerzas Armadas y la implementación de tribunales con identidad reservada para procesar a líderes de organizaciones criminales, con el fin de proteger a los jueces de posibles amenazas.

También impulsa la reactivación económica a través del sector minero.La candidatura de Fujimori enfrenta un panorama muy competitivo. El comediante Carlos Álvarez, de País para Todos, ha ganado terreno, al igual que López Aliaga y el exalcalde Ricardo Belmont.

Candidatos presidenciales peruanos se enfrentan en un debate televisado en Lima.
Candidatos presidenciales peruanos se enfrentan en un debate televisado en Lima.

Otros postulantes como Alfonso López Chau, Jorge Nieto y Wolfgang Grozo también aparecen en la disputa por los primeros puestos.Perú vive una profunda crisis política: José María Balcázar, de 83 años, es el octavo presidente en menos de una década.

Asumió como presidente interino en febrero de 2026 tras la destitución de José Jerí por el Congreso y entregará el mando al nuevo jefe de Estado el próximo 28 de julio. Para garantizar el normal desarrollo de los comicios, las autoridades han activado un masivo operativo de seguridad.

José María Balcázar, presidente interino de Perú.
José María Balcázar, presidente interino de Perú.


La Policía Nacional del Perú desplegará más de 56.000 efectivos en todo el territorio nacional, mientras que más de 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas resguardarán el 100 % de los locales de votación.

El dispositivo incluye la vigilancia de centros de sufragio, la protección del material electoral, el acompañamiento a candidatos y el mantenimiento del orden público antes, durante y después de la jornada. Las autoridades han asegurado que se ejecutará con estricta neutralidad electoral y pleno respeto a los derechos humanos.

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    Iván Kasanzew

    Iván Kasanzew es un periodista con más de veinte años de experiencia en los medios de comunicación. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Kasanzew llegó a los Estados Unidos a finales de los años noventa. Desde entonces ha trabajado en numerosas cadenas hispanas como Telenoticias del Mundo, Telemundo y Univision, donde se ha destacado cubriendo un sin número de eventos, principalmente en la producción de historias largas.

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