Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga apuntan a la segunda vuelta en Perú 

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, de la agrupación Renovación Popular, se encaminan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, a juzgar por los resultados preliminares en el conteo de votos.

Tras el escrutinio del 54.6 por ciento de las actas electorales, Fujimori sumaba 1,691,239 votos, y López Aliaga 1,437,407, para encabezar la lista de 36 candidatos.

Sin embargo, ninguno de los dos lograría el 50 por ciento más uno, lo que obligaría a una segunda vuelta, prevista para el 7 de junio.

Fallas en la entrega de materiales electorales en algunos sectores de Lima obligaron a extender a este lunes 13 de abril el proceso de votaciones para escoger al próximo presidente de Perú, el noveno en los últimos diez años.

Las votaciones en 15 mesas del distrito sur de Lima cerrarán a las seis de la tarde, hora local, aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sigue adelante con el conteo de los votos que se emitieron en la jornada dominical.

De acuerdo con los resultados computados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la hija del ex presidente Alberto Fujimori sumaba el 16.96 por ciento de los votos, mientras que López Aliaga acumulaba el 14.41%.

Si finalmente se consuma el avance de Fujimori y López Aliaga a la segunda ronda, ello significa que Perú cerraría las puertas a la izquierda, pues ambos candidatos se alinean a la derecha en el espectro político del país.

Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, va tercero en el conteo de votos, con el 12.73 por ciento.

Nieto, quien fuera ministro de Cultura durante el mandato del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, se define como de centroderecha.

La gran sorpresa en estos resultados preliminares fue la caída del comediante de televisión Carlos Alvarez, quien en las encuestas previas a los comicios figuraba bien posicionado en segundo lugar, con un ocho por ciento de la intención del voto.

Sin embargo, marchaba quinto en el conteo, detrás de Fujimori, López Aliaga, Nieto y Ricardo Belmont.