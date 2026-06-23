Sánchez pide anular votos del extranjero en ajustada elección presidencial en Perú

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El candidato presidencial de izquierda en Perú, Roberto Sánchez, presentó un pedido formal ante las autoridades electorales para anular los votos emitidos en el extranjero, en medio de una reñida segunda vuelta electoral frente a la derechista Keiko Fujimori.



La solicitud fue ingresada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de declarar la nulidad de los sufragios contabilizados en 119 oficinas consulares, lo que podría modificar el resultado final de los comicios.



De acuerdo con datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 99,7% de las actas escrutadas, Fujimori mantiene la ventaja con el 50,111% de los votos, frente al 49,889% obtenido por Sánchez. La diferencia entre ambos candidatos supera los 40 mil votos.



Sin embargo, el panorama cambia si se excluyen los votos provenientes del exterior, que suman cerca de 300 mil sufragios, ya que, según el propio Sánchez, él pasaría a liderar el conteo por un margen similar.



Sánchez sostiene que el proceso electoral en el extranjero estuvo afectado por presuntas irregularidades, vinculadas a cambios introducidos durante la segunda vuelta por la Cancillería peruana.



Entre sus cuestionamientos, el candidato izquierdista destaca la decisión de no transmitir digitalmente las actas desde consulados, como se hizo en la primera vuelta, y el traslado físico de los votos a Lima, lo que, según su equipo, habría comprometido la cadena de custodia.



El candidato afirmó que el proceso ha sido "gravemente afectado", aunque hasta ahora no ha presentado pruebas concluyentes que respalden sus denuncias.



Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó cualquier acusación de interferencia o manipulación del proceso. Además, observadores internacionales, como una delegación de la Unión Europea, señalaron que la segunda vuelta se desarrolló de manera "tranquila y ordenada", pese a la polarización política.



El pedido de nulidad también se produce después de que el JNE desestimara recursos anteriores del partido de Sánchez que buscaban anular miles de mesas de votación por falta de pruebas.



Aunque el escrutinio está prácticamente concluido, aún faltan por resolverse actas impugnadas, lo que mantiene la incertidumbre sobre el resultado final.



La solicitud de Sánchez podría prolongar el proceso electoral en un escenario ya marcado por la estrechez de los resultados y el alto nivel de tensión política. Mientras tanto, Fujimori se mantiene al frente y su partido ha pedido esperar el conteo completo antes de la proclamación oficial del ganador.