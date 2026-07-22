Embajador de EEUU afirma que Perú es clave para la seguridad y estabilidad del hemisferio

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La administración del presidente Donald Trump considera al hemisferio occidental una prioridad estratégica, afirmó este martes el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y señaló que el país andino ocupa un lugar central dentro de esa visión por su importancia comercial, su ubicación geográfica y su influencia en la estabilidad regional.

“Perú es clave en este contexto. Es clave por el comercio, es clave por dónde está situado en el continente, es clave para la estabilidad de la región”, expresó Navarro durante una entrevista realizada en Miami, en el marco de un acto conmemorativo por los 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Perú.

El diplomático sostuvo que Washington busca reforzar su presencia y cooperación en América Latina, particularmente en áreas vinculadas con la seguridad, el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de las instituciones.

Según Navarro, la política exterior de la administración Trump parte de la premisa de que la seguridad permite alcanzar estabilidad y que, a su vez, la estabilidad impulsa la prosperidad económica.

“El presidente entiende que con seguridad viene estabilidad y con estabilidad viene prosperidad”, subrayó.

Cooperación contra el crimen transnacional

Navarro destacó la cooperación entre Estados Unidos y Perú para enfrentar a los carteles y a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

El embajador aseguró que distintas agencias estadounidenses trabajan conjuntamente con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones peruanas para mejorar las capacidades de seguridad del país.

Explicó que la Embajada de Estados Unidos en Perú cuenta con aproximadamente 1.300 empleados y que parte de ese personal participa en programas de cooperación y capacitación dirigidos a instituciones de seguridad.

“El presidente Trump está bien enfocado en atacar los carteles y los grupos transnacionales donde estén situados”, señaló Navarro.

Agregó que estas organizaciones no representan únicamente una amenaza para Perú, sino para toda la región, debido a su participación en actividades como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y otros delitos transnacionales.

Preocupación por los activos estratégicos

Consultado sobre la creciente presencia de China en Perú, Navarro indicó que Estados Unidos no se opone a las relaciones comerciales con Pekín, pero advirtió sobre el riesgo de que activos estratégicos e infraestructura crítica queden bajo control extranjero.

“Queremos asegurarnos de que los activos críticos de cada país sean de cada país y que China no se apropie de esos activos”, manifestó.

El diplomático se refirió particularmente al sector portuario y señaló que Estados Unidos busca ampliar su participación en proyectos estratégicos de infraestructura.

El embajador también resaltó los 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Perú y aseguró que ambos países mantienen una alianza histórica que debe fortalecerse durante los próximos años.

Navarro afirmó que la relación bilateral seguirá concentrándose en áreas como seguridad, comercio, cooperación militar, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado.

“El presidente está muy enfocado en la seguridad para el Perú y para toda la región”, expresó.

El diplomático también defendió el principio de autodeterminación de los pueblos al ser consultado sobre las políticas estadounidenses para promover la democracia en América Latina.

Navarro sostuvo que cada país debe decidir su futuro político y aseguró que Estados Unidos busca acompañar los procesos democráticos sin sustituir la voluntad de los ciudadanos.

“Estados Unidos solamente quiere lo mejor para cada país”, señaló.

Las declaraciones del embajador Bernie Navarro fueron ofrecidas durante la ceremonia de presentación de una moneda conmemorativa por los 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Perú, celebrada en Miami. La pieza, acuñada por el Banco Central de Reserva del Perú, reúne en un mismo diseño a Machu Picchu y la Freedom Tower de Miami, como símbolos del patrimonio, la libertad y los lazos históricos entre ambas naciones.