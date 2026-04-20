Integrante de El4tico se niega a grabar video de “arrepentimiento”

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El integrante del proyecto El4tico, Ernesto Ricardo Medina, "Tico", denunció desde la cárcel las presiones de la Seguridad del Estado para que grabe un video en el que exprese “arrepentimiento y retracción” bajo los términos de las autoridades, según una carta compartida en Facebook por su madre, Mileydi Machin.



En el mensaje, el joven asegura que desde el inicio del proceso de “represión y tortura psicológica” a la que ha sido sometido, una de las exigencias constantes de las autoridades ha sido la producción de ese material audiovisual, a lo cual, afirma, ha respondido reiteradamente que no.

Tico explica que acced­er a esa petición implicaría reforzar una campaña de descrédito contra El4tico, aunque, señala, la solicitud siempre ha sido presentada como una acción “por su bien”.

Ricardo Medina sostiene que para arrepentirse o retractarse tendría que reconocer haber cometido un acto incorrecto o aceptar las acusaciones formuladas en su contra, algo que rechaza.

“Sería una mentira”, afirma en la carta, en la que reconoce que pudieron haber actuado mejor, pero defiende que sus intenciones estuvieron alineadas con lo que describe como la “Revolución espiritual que necesita la moribunda Cuba”.

Las autoridades cubanas usan a menudo estos “videos de arrepentimiento” para desacreditar a los opositores, activistas y prisioneros políticos o de conciencia, transmitiéndolos en la televisión estatal como una “prueba” de que actuaron sin convencimiento y movidos por intereses mezquinos, no por convicción.

“No encarcelarán su pensamiento”

Machin denunció en el post, publicado el domingo, que ya se han cumplido 72 días que su hijo fue detenido.

"Dice nuestro presidente que en Cuba no hay presos políticos, y entonces ¿de qué se le acusa? ¿Es terrorista? Puede que cause terror con un papel y lápiz, ¡con una idea! Puede que lo encarcelen, pero no encarcelarán su pensamiento, el de el pueblo tampoco. La gente calla pero celebra cuando uno levanta la voz en contra de la injusticia", escribió.

El gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó recientemente en una entrevista con el programa Meet the Press, de la cadena estadounidense NBC News, que en Cuba no hay presos por motivos políticos y desacreditó a las personas encarceladas por manifestarse en contra del régimen que lidera.

Ricardo Medina, junto al otro integrante del proyecto audiovisual El4tico Kamil Zayas Pérez, fue detenido en febrero pasado por agentes de la Seguridad del Estado y la policía en Holguín por publicar contenido crítico contra el régimen en redes sociales. Durante el operativo, los agentes confiscaron computadoras, teléfonos y cámaras que usaban los jóvenes para producir contenidos.

Ambos han sido acusados de los presuntos delitos de “propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir” y retenidos en prisión provisional.

Organizaciones internacionales, personalidades de la política y el gobierno estadounidense han exigido al régimen de la liberación inmediata de los dos jóvenes, y denunciado la violación del derecho a la libertad de expresión en la isla.