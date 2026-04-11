Imponen carta de advertencia a cirujano de Ciego de Ávila tras denunciar incidentes en hospital local

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El cirujano general del Hospital Antonio Luaces Iraola, en la ciudad de Ciego de Ávila, fue citado este viernes a la unidad de instrucción penal tras la viralización de una denuncia en redes sociales.

Sobre el encuentro, que duró más de una hora, el médico explicó a Martí Noticias: "Me citaron y me tuvieron una conversación conmigo... fue como ellos manejaron aquello, había sido una conversación, realmente ahí no hubo violencia, no hubo nada parecido, y firmar una carta de advertencia. Ya, eso realmente fue todo".

"Hasta el momento no me han pedido que deje de ejercer" dijo tras el incidente ocurrido el pasado miércoles cuando un ascensorista le impidió abordar el único elevador disponible.

El doctor relató: "Yo había montado en el ascensor cuando él me dice que no, que tenía que salir y salir del ascensor, que no podía ir porque era solo para pacientes... que era una orden del director del hospital, porque había un solo ascensor en el hospital y que estaba solo destinado para pacientes".

El cirujano detalló su respuesta: "Yo le dije que yo no me iba a bajar del ascensor, que yo lo que iba era a trabajar, que soy un cirujano que tenía paciente esperando en el último piso del hospital y que yo no iba a coger las escaleras". El médico precisó que ese día operaba a "dos pacientes con cáncer".

Sobre las consecuencias de su denuncia, el especialista señaló: "Cuando vieron que se hizo viral la publicación fue la gota al parecer que colmó la copa". Agregó que le advirtieron que "no podía hacer más publicaciones".

El cirujano también se refirió a su situación migratoria: "Llevo cinco años pidiendo que me liberen, porque yo estoy regulado, no me permiten salir del país.... No puedo sacar mi pasaporte".

Finalmente, puntualizó: "Yo sé que de nada vale callar, yo de eso estoy claro, de hecho no es mi estilo callar".