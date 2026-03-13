Paneles solares no garantizan operatividad de policlínico de Cienfuegos

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El policlínico universitario José Luis Chaviano Chávez, uno de los más importantes de su tipo de la ciudad de Cienfuegos, enfrenta una crisis operativa crítica debido a prolongados apagones que paralizan la atención de urgencias y la administración de oxígeno a pacientes vulnerables.

Los más afectados son “los ancianos que van con falta de aire y los niños que son asmáticos”, lamentó Yaneisy Miranda Cabrera quien se atiende en ese centro de salud.

A pesar de la instalación de paneles solares hace dos meses, la falta de cableado mantiene inoperantes los equipos, obligando a médicos a trabajar con iluminación limitada y a enfermeros a suspender procedimientos invasivos por falta de visibilidad.

“Los enfermeros se niegan a dar la atención médica porque dice que peligroso, sin corriente porque no pueden ver con la luz de un celular. Los médicos están con una lámpara recargable atendiendo a los pacientes. Pero cuando tienen que inyectar o canalizar venas, se niegan porque dicen que sin la suficiente iluminación a los pacientes se les puede formar un trombo y es la responsabilidad de ellos”, apuntó la mujer.

Las autoridades cubanas han resaltado que la instalación de paneles fotovoltaicos en servicios esenciales como hospitales, policlínicos y comedores sociales para asegurar su funcionamiento, está priorizada. Sin embargo, la alta inversión inicial, la necesidad de divisas para importar los equipos y accesorios y la falta de baterías son obstáculos importantes.

En el policlínico de Cruces, en Cienfuegos, se instalaron esta misma semanas los paneles solares donados por China.

“No se busca con la instalación de estos sistemas de dos kW la autosuficiencia de todo el consumo, sino la supervivencia energética de ese centro, que a la vez contribuye a la vitalidad del municipio y la provincia”, dijo en entrevista con el diario oficialista Granma, Elena Maidelín Ortiz Fernández, jefa del proyecto de instalación de estos sistemas en la Unión Eléctrica de Cuba.

La institución sanitaria atiende a una población aproximada de 31,234 habitantes, según los datos registrados en estudios de salud locales, y está concebido no solo para consultas de medicina general y especialidades, sino que funciona como centro de formación para profesionales de la salud.

A esto se une, la falta de insumos médicos y de medicamentos, las deficiencias de la envejecida infraestructura y las carencias para una buena administración y explotación de los recursos humanos.

Situaciones similares se registran, en todo el país. La mayoría de estos establecimientos enfrentan, además de una creciente migración de profesionales de la salud, una grave crisis funcional debido a la escasez crítica de medicamentos, suministros médicos y combustible, agravada por los frecuentes apagones, lo que limita severamente la atención primaria y la prestación de servicios básicos a la población.