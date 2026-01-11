Exigen evacuación inmediata de educadores cubanos de Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio de Libertad Académica (OLA-Cuba) solicitó el regreso inmediato de los maestros y profesores cubanos desplegados en Venezuela como parte del Convenio Integral de Cooperación suscrito originalmente en el año 2000.

La organización fundamenta este reclamo en la crisis política que atraviesa la nación sudamericana y en las condiciones en que el personal realiza sus labores.

Sobre este escenario, el historiador e investigador de OLA-Cuba, Leonardo Fernández Otaño, señaló:

"Desde el Observatorio denunciamos la situación de explotación y de trabajo esclavo que han vivido numerosos docentes cubanos durante casi tres décadas. Han ido a realizar una labor de ideologización desde la enseñanza, no aportando una pedagogía que ayude al estudiante a crecer, sino para reafirmar el status quo, similar a lo que hemos vivido en Cuba al uso de la educación como arma política".

En contraste con estas denuncias, cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) indican que, a través de la misión "Robinson" y otros programas educativos, se ha logrado alfabetizar a más de 1,7 millones de personas en Venezuela desde el inicio del convenio. El gobierno cubano sostiene que la cooperación no es una injerencia, sino un apoyo técnico que permitió a Venezuela ser declarada "Territorio Libre de Analfabetismo" por la UNESCO en 2005.

El observatorio sostiene que los colaboradores enfrentan limitaciones en su movilidad y comunicaciones impuestas por estructuras de inteligencia de la isla con presencia en territorio venezolano. Según el organismo, este modelo de prestación profesional carece de transparencia financiera y se vincula presuntamente con el intercambio de cargamentos de petróleo hacia Cuba.

Por su parte, la prensa oficial cubana reporta que un total de 2,510 colaboradores fijos han prestado servicios de larga duración en Venezuela, mientras que otros 12,446 educadores lo han hecho bajo la modalidad de asesorías itinerantes, cifras que corresponden al balance histórico de la misión.

Fernández Otaño advirtió además sobre el uso del personal con fines ajenos a la educación: "Nos preocupa la situación de cientos de educadores distribuidos por toda la geografía venezolana, ya que muchas veces son usados por los cuerpos de la inteligencia cubana para realizar labores de propaganda política".

Sobre este punto, el Observatorio de Libertad Académica ha señalado que el uso de textos y materiales escolares exaltan figuras políticas de ambos regímenes, sustituyendo la enseñanza plural por una visión única de la historia y la sociedad.

Esta exportación de servicios ocurre en un contexto donde el sistema educativo de la isla presenta un déficit reconocido de 24,000 maestros en las aulas cubanas para el curso escolar 2024-2025.

Ante la actual coyuntura, el observatorio considera insostenible la estancia del personal en el país y exige su evacuación inmediata mediante traslados seguros que protejan su integridad física, garantizando además la logística necesaria para el transporte de los docentes hasta sus hogares una vez lleguen a Cuba.

El investigador concluyó subrayando la doble preocupación de la entidad: "Exigimos el retorno inmediato de todos los docentes. Nos preocupa su integridad física como persona humana, pero también denunciamos cómo el Estado cubano usa a los docentes como arma política y de injerencia".

Finalmente, el comunicado insta al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba a gestionar estas demandas, dado que sus oficinas de cooperación internacional administraron dichos intercambios.