¿Es real la propuesta "Trump Island" en Cuba?... esto respondió el vicecanciller cubano

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El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, uno de los interlocutores del gobierno comunista ante Estados Unidos, fue cuestionado por el diario The New York Times acerca del proyecto "Trump Island".

El diario emiratí The National, publicado en Abu Dabi, mencionó el 16 de junio que el inversor de Dubái, Ali bin Haidar, del grupo Abdulla Ali bin Haidar, firmó una carta de intenciones con las autoridades cubanas para construir un complejo turístico de lujo en Cayo Santa María y que, si lograba un acuerdo de derechos de nombre con la Trump Organization, lo llamaría "Trump Island".

En la entrevista publicada este jueves, el periodista Jack Nicas, corresponsal de The New York Times para México, Centroamérica y el Caribe, le pregunta al vicecanciller cubano si "el gobierno cubano estaba considerando un proyecto de la Organización Trump en suelo cubano".

"No estamos considerando específicamente, diría yo, nada por el estilo. Pero sí intentamos atraer inversión extranjera de cualquier país. Y eso no excluye a Estados Unidos", dijo Fernández de Cossío.

"¿Excluye al presidente Trump?", indagó Nicas, a lo que el viceministro respondió: "Si él quiere hacerlo pacíficamente, no vemos ninguna razón específica para excluirlo".

Preguntado sobre detalles de la propuesta de "Trump Island", el funcionario cubano reconoció haber visto la noticia y dijo que en esa zona "ya existen muchos proyectos de desarrollo y otros están previstos".

"Hemos presentado esto a empresarios de diversas partes del mundo. Si alguien viene y dice que tiene contactos con empresarios importantes en Estados Unidos, estamos dispuestos a entablar conversaciones. Si se trata de la administración Trump, en principio, no hay razón para que digamos que no. Lo que impide a Donald Trump invertir en Cuba son las leyes estadounidenses. Nosotros no le excluimos a él ni a su organización de hacer negocios en Cuba, siempre que lo hagan respetando las leyes cubanas", agregó.

De Cossío afirmó que la principal estrategia de Cuba para eludir la ira de la administración Trump consistía en implementar una serie de cambios en la política económica, incluida la apertura del país a la inversión extranjera.

"El propio Sr. Trump podría incluso invertir", señaló Fernández de Cossío.

La administración estadounidense considera que Cuba constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de EEUU y ha tomado numerosas medidas para hacer frente a esta amenaza, entre ellas varias órdenes ejecutivas y una serie de sanciones que buscan cortar las fuentes de ingreso al régimen comunista y sacar a la luz a los responsables de la represión y el saqueo de los recursos del pueblo cubano.

El 16 de julio el presidente de Estados Unidos dijo que "van a suceder muchas cosas en Cuba en los próximos dos meses, tal vez".