Karoline Leavitt: Cuba está “al borde de convertirse en un Estado fallido” por el comunismo

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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este jueves que Cuba se encuentra “al borde de convertirse en un Estado fallido” y presentó la situación de la isla como una advertencia sobre las consecuencias del comunismo.

“Creo que la gran mayoría de los estadounidenses comprende los peligros del comunismo. Basta con observar otros países del mundo”, dijo Leavitt durante la conferencia de prensa del 23 de julio, al responder una pregunta sobre si hay influencia de sectores comunistas dentro del Partido Demócrata.

“Cuba está ahora mismo al borde de convertirse en un Estado fallido debido a las políticas comunistas aplicadas durante las últimas décadas”, agregó.

La portavoz sostuvo que esas ideas no deben llegar a dirigir Estados Unidos y reiteró la posición de Trump contra el comunismo.

“Nunca se debe permitir que el comunismo dirija este país; el presidente, obviamente, se opone rotundamente a ello y a todos los peligros que conlleva. Hemos visto lo que sucede en otras partes del mundo”, declaró.

Las palabras de Leavitt se producen un día después de que Trump calificara al comunismo como la principal amenaza para Estados Unidos durante un discurso pronunciado el miércoles en Marietta, Georgia.

Trump describió el comunismo como “el enemigo de la gente libre en todas partes”... "Es un fracaso. El concepto, la política: es un fracaso; siempre lo ha sido y siempre lo será”.

La administración Trump ha intensificado durante 2026 su presión sobre el régimen de La Habana, al que acusa de reprimir a sus opositores, restringir las libertades fundamentales y desestabilizar la región.