Donald Trump: El comunismo es un fracaso

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El presidente Donald Trump calificó este miércoles al comunismo como la principal amenaza para Estados Unidos y acusó a sectores de la izquierda de intentar imponer esas ideas, durante un discurso en Georgia.

“La izquierda radical intenta activamente destruir el futuro de nuestros hijos con el desastre conocido como comunismo”, afirmó Trump ante sus simpatizantes en la escuela secundaria Wheeler, en Marietta, cerca de Atlanta.

Trump viajó a Georgia para promover las denominadas Trump Accounts, un programa federal de inversión para menores de edad, y respaldar a los candidatos republicanos que competirán en noviembre.

Durante su intervención, el presidente sostuvo que el comunismo representa una amenaza mayor que algunos de los episodios más traumáticos de la historia estadounidense.

“El comunismo es la mayor amenaza para nuestro país y su historia”, declaró. “Creo que es la mayor amenaza que he visto jamás para nuestro país”.

Trump aseguró además que el comunismo es “el enemigo de la gente libre en todas partes” y afirmó que los territorios gobernados bajo políticas comunistas enfrentan malos resultados económicos y sociales.

“El comunismo es un fracaso. El concepto, la política: es un fracaso; siempre lo ha sido y siempre lo será”, dijo.

Hacia el final de sus declaraciones, Trump recurrió a una expresión vulgar para resumir su postura. “Con el comunismo, todo se va a la mierda”, dijo, antes de bromear con que a la primera dama, Melania Trump, le molestaba que utilizara ese tipo de lenguaje en público.

“Se molesta cuando digo eso. Me dice: ‘Lo estabas haciendo muy bien y luego tuviste que soltar una palabrota’”, relató.

Trump afirmó que Estados Unidos está “más fuerte que nunca” y sostuvo que el país continuará avanzando siempre que mantenga su actual sistema político y económico.