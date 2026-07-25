Congreso cita a declarar a tres grupos con fuertes vínculos con el régimen de Cuba

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El Comité de Medios y Recursos de la Cámara de Representantes de EEUU, presidido por el republicano Jason Smith (Misuri), citó judicialmente a las organizaciones de izquierda The People’s Forum Inc., BreakThrough News y Tricontinental: Institute for Social Research, con fuertes vínculos con La Habana.

Un reporte de la cadena Fox News indica que el comité congresional investiga si estas entidades sin fines de lucro operan como herramientas de influencia extranjera vinculadas al Partido Comunista Chino. Las tres organizaciones también mantienen relaciones estrechas de solidaridad ideológica, organizativa y práctica con el Partido Comunista de Cuba y sus instituciones oficiales.





La medida forma parte de una investigación sobre más de 39 millones de dólares que, según el comité, el empresario tecnológico Neville Roy Singham desvió hacia estas entidades.

Smith acusó a las organizaciones de distorsionar el alcance y el propósito de la supervisión. Toda la documentación solicitada —que incluye registros de financiamiento extranjero, contratos internacionales, comunicaciones con Singham, donantes de más de 5000 dólares y subvenciones en el exterior— debe entregarse a más tardar el 7 de agosto.

De acuerdo con reportes que citan análisis de registros fiscales y transacciones, Singham habría canalizado aproximadamente 22,4 millones de dólares a The People’s Forum, 16,8 millones a Tricontinental y cerca de 1,1 millones a Breakthrough BT Media Inc, matriz de BreakThrough News.

Estos recursos habrían transitado a través de empresas pantalla y fondos asesorados por donantes, incluyendo uno vinculado a Goldman Sachs, un mecanismo que, según el comité, busca ocultar el origen real de las contribuciones.





Singham, un estadounidense de 72 años nacido en Connecticut, vendió su empresa de software ThoughtWorks por unos 785 millones de dólares en 2017 y actualmente reside en Shanghái y está casado con Jodie Evans, cofundadora de la organización CodePink.

Investigaciones previas, entre ellas una del New York Times, ya habían expuesto sus nexos comerciales con entidades vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh) y su cooperación con agencias de propaganda de ese país.

El comité sostiene que la investigación busca determinar si las leyes tributarias estadounidenses sobre entidades exentas de impuestos ofrecen una protección adecuada contra redes de financiamiento bajo influencia extranjera. Al respecto, Smith declaró: “El pueblo estadounidense merece saber si el PCCh ha explotado el sector de entidades exentas de impuestos de Estados Unidos para avanzar en su agenda”.

El comité enfatiza que su indagación se centra en las estructuras financieras y no en las posturas políticas de las organizaciones.

Las tres entidades y sus abogados rechazaron las solicitudes argumentando que violan la Primera Enmienda, carecen de un propósito legislativo válido e invocan de forma indebida la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

The People’s Forum, con sede en Manhattan y bajo la dirección de Manolo De Los Santos, calificó el requerimiento como un "ataque político frontal a la libertad de expresión" y una "cacería de brujas que revive el fantasma de Joe McCarthy".

De los Santos ha viajado en varias ocasiones a Cuba y se ha reunido con Miguel Díaz-Canel. Además ha organizado y patrocinado desde el Forum las brigadas Let Cuba Live Youth Brigade y Venceremos Brigade y las camapañas de propaganda del régimen “Let Cuba Live / End the Blockade” en estrecha colaboración con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organismo oficial del gobierno cubano, sancionado en junio por Estados Unidos.

The People’s Forum ha recibido la mayor parte de su financiamiento de Singham, más de 20 millones de dólares.

La organización ha liderado protestas locales contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y en apoyo a causas como la de Gaza, además de organizar foros y talleres. Su representación legal, del Partnership for Civil Justice Fund, argumentó que se trata de una persecución por puntos de vista contrarios a la administración Trump.



Por su parte, BreakThrough News, el medio progresista/marxista que produjo “Cuba After Castro” la entrevista de Miguel Díaz-Canel, realiza videos, reportajes y cobertura en línea con la propaganda de La Habana, los temas de solidaridad con la causa palestina, críticas a la política exterior estadounidense y apoyo a los movimientos sociales de izquierda.

Ante la investigación, el medio de comunicación afirmó estar bajo ataque y denunció un "abuso flagrante de poder y un atentado directo" contra la Primera Enmienda y su labor periodística.

El medio aseguró que no recibe fondos de gobiernos o instituciones extranjeras y que cumple rigurosamente con todas sus obligaciones fiscales.

Tricontinental, cuyo trabajo se define bajo la corriente del "marxismo de liberación nacional", también ha manifestado su rechazo a los requerimientos del comité.

El grupo se presenta como continuación del legado de la Conferencia Tricontinental de enero de 1966 en La Habana, organizada por Fidel Castro y produce dossiers y materiales que celebran el "internacionalismo" cubano y atacan el “bloqueo” estadounidense. Su director ejecutivo, Vijay Prashad, es un defensor habitual de la Revolución Cubana.