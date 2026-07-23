Trump advierte a hutíes e Irán por ataques a barcos saudíes

Getting your Trinity Audio player ready...



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una severa advertencia a Irán y a los rebeldes hutíes tras registrarse nuevos ataques contra dos buques saudíes.

“Hace un año, Estados Unidos atacó con fuerza a los hutíes por disparar contra barcos y perturbar el comercio y el tráfico marítimo internacional”, recordó Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

“Desde entonces, y durante nuestro conflicto con Irán, se habían comportado de manera muy responsable. Lamentablemente, ahora han vuelto a las andadas, atacando anoche dos buques de Arabia Saudita”, añadió.

Los hutíes, también conocidos como Ansar Allah ("Partidarios de Dios"), son un grupo político-militar yemení de la rama chií zaidí que surgió en los años 90 en el norte de Yemen como movimiento de renacimiento religioso para defender a su comunidad, históricamente marginada.

Respaldados por Irán, forman parte del "Eje de la Resistencia" junto a Hamás y Hezbolá, y se oponen a EEUU, Israel. Al igual que otros grupos radicales su lema incluye "muerte a América, muerte a Israel".

Trump vinculó directamente a los hutíes con Irán y fue explícito en su amenaza: “Que esta advertencia sirva de recordatorio: si vuelven a hacerlo, Estados Unidos responsabilizará a Irán, porque los hutíes son un sustituto y proxy iraní. Se impondrá un gran castigo militar tanto a Irán como a los propios hutíes, de los que estoy muy decepcionado, pues hasta ahora habían actuado de forma profesional e inteligente”.

La declaración tuvo lugar pocas horas después de que los hutíes se atribuyeran los ataques con drones y misiles contra dos petroleros saudíes, el Encelia y el Layla, en el mar Rojo.

Actualmente, los hutíes controlan gran parte del norte y oeste de Yemen, incluyendo la costa del mar Rojo, y han ganado notoriedad internacional por atacar barcos en el mar Rojo y lanzar misiles contra Israel, lo que ha provocado respuestas militares de Occidente.

Estos incidentes se enmarcan en el bloqueo marítimo impuesto por el grupo contra Arabia Saudita, en medio de la creciente escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Minutos después, Trump publicó un segundo mensaje en el que condicionó la aprobación de un acuerdo nuclear civil con Arabia Saudita a que el reino se adhiera a los Acuerdos de Abraham.

“El acuerdo será aprobado, pero está totalmente sujeto a que Arabia Saudita se una a los Acuerdos de Abraham. Estados Unidos no se opone a instalaciones nucleares civiles”, escribió.

Según Trump, el pacto —firmado recientemente entre los departamentos de Energía de ambos países— se limitará a usos estrictamente pacíficos, sin permitir enriquecimiento de uranio, siguiendo el modelo aplicado a Emiratos Árabes Unidos.