Trump sobre Irán: "Estoy considerando un ataque masivo"

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El presidente Donald Trump reveló que está evaluando seriamente reiniciar operaciones de combate a gran escala contra Irán.

"Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca antes. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos completamente preparados para ello”, dijo el mandatario en entrevista con Axios.

El presidente subrayó que aún no ha tomado una decisión final y no dio un plazo concreto. Sobre la postura de Irán, Trump dijo que los iraníes “quieren negociar”, pero añadió: "Todavía no han recibido suficiente dolor".



Estas declaraciones se producen en medio de la 13.ª noche consecutiva de ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes.



"Las fuerzas estadounidenses iniciaron hoy a las 18:45 (hora del este) otra noche de ataques contra objetivos militares iraníes. Se trata de la decimotercera noche consecutiva de ataques destinados a responsabilizar a Irán y a reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra el transporte marítimo comercial", anunció CENTCOM.

Según el CENTCOM, los ataques del 23 de julio concluyeron hacia las 21:00 ET. El objetivo fue degradar la capacidad de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) para amenazar buques comerciales en el estrecho de Ormuz, el cual sigue abierto con apoyo militar estadounidense.

La ofensiva destruyó centros de mando, almacenes de drones, redes de comunicación, sitios de vigilancia costera y defensas marítimas.

Por su parte, medios iraníes reportaron impactos en provincias como Guilán (cuartel de la IRGC en Zibakenar), Juzestán, Azerbaiyán Occidental, Markazí, Lorestán y Hormozgán. Teherán afirmó que la oleada dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos, cifras aún sin verificación independiente.



Irán respondió con ataques de drones contra objetivos estadounidenses en Bahréin, Jordania y Kuwait. No se reportaron daños ni bajas significativas de inmediato, aunque Bahréin activó sirenas de emergencia.



Asimismo, Trump advirtió que cualquier daño futuro a buques, carga o bienes relacionados será pagado con los fondos iraníes congelados que controla Estados Unidos.

"Que esta declaración sirva para establecer, hasta nuevo aviso, que de ahora en adelante cualquier daño causado a buques, carga o elementos relacionados con ellos será pagado con fondos iraníes que se encuentran en poder y bajo control de los Estados Unidos", publicó en su cuenta de Truth Social.

"Dichos daños podrían ser muy cuantiosos; no obstante, esta es la medida justa y equitativa", añadió.