Portavoz del Departamento de Estado: EEUU quiere una Cuba "libre, feliz y próspera”

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El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, defendió la estrategia de la administración de Donald Trump hacia Cuba y responsabilizó al régimen por la crisis que atraviesa el país.

“Tenemos un régimen en Cuba que está decidido a mantener un modelo que no funciona”, dijo el funcionario en entrevista con Local 10.

“Nuestro objetivo fundamental aquí es ver una Cuba que sea libre, feliz y próspera”, añadió.

Pigott defendió el envío de ayuda humanitaria financiada por Washington y distribuida en coordinación con la Iglesia Católica en Cuba, que busca hacer llegar alimentos y artículos de higiene directamente a la población sin la participación del gobierno cubano.

“Estamos haciendo nuestra parte para tratar de proveer las necesidades humanitarias... La responsabilidad en última instancia es del régimen cubano de cuidar de su pueblo”, agregó.

En relación con la liberación y salida de Cuba del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, Pigott reiteró el llamado de Washington por la excarcelación de los presos políticos cubanos.

“Nuestro enfoque cuando se trata de presos políticos es continuar llamando por los más de 700 presos políticos detenidos injustamente”, dijo y añadió que Otero Alcántara representa “un ejemplo de alguien que ha traído inspiración a tantos que se niegan a aceptar vivir bajo tiranía y opresión”.

En relación con la liberación y salida de Cuba del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, Pigott reiteró el llamado de Washington por la excarcelación de los presos políticos cubanos.

“Nuestro enfoque cuando se trata de presos políticos es continuar llamando por los más de 700 presos políticos detenidos injustamente”, dijo y añadió que Otero Alcántara representa “un ejemplo de alguien que ha traído inspiración a tantos que se niegan a aceptar vivir bajo tiranía y opresión”.

"El pueblo estadounidense merece la verdad"

Pigott también respaldó el informe publicado la semana pasada por el Departamento de Estado, titulado Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI, que sostiene que el gobierno cubano ha desarrollado durante décadas una campaña de espionaje e influencia ideológica en territorio estadounidense.

“Lo que este informe hace es permitir que el pueblo estadounidense vea por sí mismo esta campaña de influencia y espionaje de décadas que el régimen cubano ha estado apoyando”, afirmó.

El funcionario explicó además que el documento expone además "el aumento del terrorismo de extrema izquierda que estamos viendo en los Estados Unidos y alrededor del mundo".

"El terrorismo político de extrema izquierda representa más ataques y complots anti-gobierno que cualquier otro grupo ideológico", apuntó.

"Estamos viendo el caso claro, convincente y transparente que describe la campaña de influencia de décadas que el régimen cubano ha librado en un intento de socavar nuestra seguridad nacional", agregó.

El informe divulgado por el Departamento de Estado sostiene que La Habana ha mantenido durante casi siete décadas una estrategia de espionaje, reclutamiento de activistas e influencia política en Estados Unidos.

Al presentar el documento la semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “el pueblo estadounidense merece conocer la verdad” sobre lo que describió como las actividades de subversión e inteligencia desarrolladas por La Habana desde 1959.