EEUU busca "prosperidad, seguridad y una mejor vida" para los cubanos, afirma Rubio (VIDEO)

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El régimen de Cuba es "un desastre", con un modelo económico roto y una élite en el poder incapaz de solucionar el colapso en que se encuentra el país, y Estados Unidos busca una salida que ayude a los cubanos a tener un mejor futuro, dijo el martes el secretario de Estado Marco Rubio.

A la pregunta de un reportero en Manila, donde asiste a una reunión regional liderada por el bloque del sudeste asiático (ASEAN), sobre si el objetivo sigue siendo provocar un cambio de régimen en Cuba a través de la presión económica o con una acción militar, Rubio respondió que el objetivo es lograr una Cuba donde el pueblo pueda experimentar "prosperidad, seguridad y una vida mejor en el futuro".

"Queremos que tengan un mejor futuro y estamos preparados para hacer cosas que los ayuden a llegar hasta ahí, pero ellos tienen que decidir si quieren hacerlo. Las personas que están a cargo ahora mismo no quieren eso", afirmó.

Rubio puso el ejemplo del éxito logrado por los cubanos emigrados alrededor del mundo e insistió en que el sistema económico impuesto en la isla, "no funciona".

"Es un sistema económico que no existe en ningún otro lugar en el mundo, está completamente al revés, no funciona, y es por eso que las personas tienen que abandonar ese país".

El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró que otro gran problema del régimen cubano es que ya no recibe petróleo gratis de Venezuela. "Por cierto, no lo estaban usando para su red eléctrica. Estaban tomando cerca del 60 % de ese petróleo que obtenían de forma gratuita de Venezuela y revendiéndolo por efectivo".

Rubio criticó directamente a la estructura gubernamental de la isla. "Están aferrándose al poder porque tienen miedo de que con la prosperidad económica y las libertades económicas pierdan el control sobre el pueblo".

El secretario de Estado destacó que este martes la administración estadounidense comenzó a enviar parte de la ayuda humanitaria valorada en $100 millones de dólares, que será distribuida en la isla por entidades no gubernamentales.

Rubio señaló que Estados Unidos sigue dispuesto a negociar con La Habana. "Seguimos hablando con ellos sobre el tipo de cambios que pueden hacer", apuntó.

No obstante, el secretario de Estado recordó que el de Cuba es un régimen hostil a 90 millas de las costas estadounidenses que durante décadas se ha dedicado a "desestabilizar la región" y ha perdido cerca del 15 % de su población desde 2021 por la crisis general en el país.

El Departamento de Estado hizo público este lunes un informe en el que desenmascara casi siete décadas de espionaje y actividades de influencia ideológica del régimen de Cuba en territorio estadounidense, en lo que calificó como "una campaña sostenida de subversión contra los Estados Unidos".