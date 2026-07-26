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John Suárez: Informe demuestra que el régimen castrista es una amenaza real

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John Suárez: Informe demuestra que el régimen castrista es una amenaza real

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John Suárez, del Centro por una Cuba Libre, considera que el informe "Cuba, la capital del comunismo del Siglo XXI", del Departamento de Estado, demuestra que el régimen castrista en los últimos 67años ha promovido el terrorismo y la subversión de la democracia en el propio Estados Unidos. 

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