John Suárez: Informe demuestra que el régimen castrista es una amenaza real
John Suárez, del Centro por una Cuba Libre, considera que el informe "Cuba, la capital del comunismo del Siglo XXI", del Departamento de Estado, demuestra que el régimen castrista en los últimos 67años ha promovido el terrorismo y la subversión de la democracia en el propio Estados Unidos.
Episodios
-
-
-
julio 25, 2026
Los Marlins de Miami vs. Padres de San Diego
-
julio 25, 2026
Día de la herencia venezolana desde el LoanDepot Park
-
-
julio 25, 2026
Múltiples protestas y cacerolazos en Cuba
Foro