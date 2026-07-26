Sylvia Iriondo: el Informe es devastador para el régimen de Cuba
Sylvia Iriondo, presidente de MAR por Cuba, considera que el informe "Cuba, la capital del comunismo del Siglo XXI", publicado por el Departamento de Estado es devastador para el régimen de La Habana porque ha dicho la verdad sobre lo que este representa para Estados Unidos y para Cuba.
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