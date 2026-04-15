En celda de castigo condenado del 11J Cuba que se plantó por la libertad de todos los presos políticos (VIDEO)

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El preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Ángel Jesús Véliz Marcano, se encuentra en celda de castigo en la prisión Kilo 9, en Camagüey, tras declararse en protesta dentro del penal, según denunció su madre a Martí Noticias.

En declaraciones a Martí Noticias, Ailex Marcano relató que la última comunicación con su hijo ocurrió el martes en horas de la mañana, cuando él le expresó su desesperación ante las condiciones carcelarias.

El joven está detenido desde el 18 de julio de 2021 y fue sentenciado en febrero de 2022 por los delitos de desórdenes públicos y atentado. La condena del Tribunal de Camagüey para el manifestante fue de seis años de privación de libertad.

“Mi hijo me llamó y estaba muy disgustado porque ni siquiera le permitían entrar la comida que él estaba acostumbrado a comer en prisión, porque él no acepta del régimen nada, ni siquiera los alimentos que ellos le dan”, explicó.

Según su testimonio, Véliz Marcano ha mantenido una postura de rechazo total a los beneficios o suministros ofrecidos por las autoridades penitenciarias.

“Él nunca ha permitido nada que se le dé de parte del régimen”, aseguró.

Durante esa conversación, el joven le anunció su decisión de iniciar una protesta dentro de la prisión.

“Me dijo: ‘mamá, ya yo no soporto más, ya yo no voy a aguantar más a estos represores y mi posición va a ser plantarme por la libertad de todos los presos políticos’”, relató Marcano.

La madre explicó que intentó persuadirlo para que desistiera, recordándole que ella había salido de Cuba para denunciar su caso y el de otros presos políticos ante la comunidad internacional.

“Yo traté de convencerlo, le dije que yo estaba cumpliendo la misión que él me había dado, que era irme de Cuba y alzar la voz por él y por todos los presos políticos, que necesitaba tranquilidad para seguir adelante”, dijo.

Sin embargo, Véliz Marcano se mantuvo firme en su decisión. “Él me dijo que esa era su postura, que mi función era seguir denunciando ante todas las instancias y que él está plantado por la libertad de todos los presos políticos”.

Horas después, la situación se tornó más alarmante. Según explicó Marcano, un familiar fue alertado por otro recluso de que el joven ya había sido trasladado a una celda de castigo.

“Mi hermana me llamó y me dijo que estaba en las afueras de la prisión porque un preso la llamó y le dijo que Ángel estaba plantado en celda de castigo por la libertad de todos los presos políticos”, denunció.

Desde ese momento, afirma no tener información sobre su estado. “No sé nada de mi hijo”, expresó.

Ante la incertidumbre, la madre hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a organizaciones de derechos humanos y a líderes políticos para que intervengan.

“Le pido al mundo, a los cubanos libres dondequiera que estén, a todos los políticos, a las organizaciones de derechos humanos, que nos ayuden. Nuestros presos políticos corren peligro”, afirmó.

También solicitó atención de la administración del presidente Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio y de congresistas estadounidenses.

“Mi hijo está solo en Cuba. Ángel Jesús me necesita, necesita su libertad, igual que todos los presos políticos, igual que Cuba necesita libertad”, concluyó.