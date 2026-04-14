Maykel Osorbo sigue preso: Amnistía Internacional responde tras entrevista a Díaz-Canel

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El capítulo de las Américas de Amnistía Internacional exigió la liberación del artista cubano Maykel “Osorbo” Castillo y lo puso como ejemplo de un preso político que está en las cárceles castristas desde 2021 a pesar de que el designado del régimen, Miguel Díaz-Canel, lo negara en la televisión estadounidense.

En un video compartido en la red social X, la organización dijo que Castillo, declarado prisionero de conciencia, no es un caso aislado. “Las organizaciones de derechos humanos documentan entre 800 y 1.200 personas presas por motivos políticos en Cuba”.

“No se trata de campañas para desafectar la revolución, se trata de personas reales, con familias, nombres, condenas, con derechos violados. Negar la represión no la desaparece. Negar las personas presas no las libera”, afirma un audiovisual de Amnistía Internacional publicado este martes.

La semana pasada, el canal de noticias estadounidense NBC News publicó, primero fragmentos y luego el video completo, de la entrevista que le realizara la periodista Kristen Welker, presentadora del programa Meet the Press, a Miguel Díaz-Canel en La Habana.

En sus respuestas, el funcionario castrista afirma que en Cuba no existen presos políticos, sino personas procesadas por actos vandálicos, ante lo cual Amnistía Internacional reaccionó diciendo que puede probar sus palabras con una sola decisión: liberar a quienes están en la prisión por pensar diferente.

“Liberar a Maykel Osorbo y liberar a todas las personas presas solamente por ejercer sus derechos humanos, su libertad de reunión, su libertad de asociación, su libertad de expresión. Porque disentir no es un delito. Cantar no es un delito. Protestar no es un delito”, aseguró el grupo independiente.

Maykel Castillo Pérez, el “Osorbo”, es un artista urbano cubano, que ganó notoriedad internacional debido a su “artivismo” como parte del Movimiento San Isidro, en La Habana, y luego al ser parte de la canción “Patria y Vida”, por la cual ganó dos Premios Grammy Latino en 2021.

Su defensa a los derechos humanos le ha costado múltiples detenciones y el hostigamiento por parte del régimen cubano. El “Osorbo” fue detenido en mayo de 2021 por agentes de la Seguridad del Estado y un año más tarde fue condenado a nueve años por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación.

Actualmente cumple su condena en la prisión Kilo 8, en la provincia de Pinar del Río. Durante su tiempo encarcelado, al artista contestatario ha sufrido largas estadías en aislamiento obligatorio pese al deterioro de su estado de salud, según denuncias de sus familiares y amigos.