EEUU sanciona a funcionarios clave del régimen Ortega-Murillo

El Departamento de Tesoro de EEUU anunció este jueves sanciones a cinco funcionarios del régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega en Nicaragua, quienes “dirigen las principales agencias financieras, de comunicaciones y militares que permiten a la dictadura reprimir a su pueblo”.

En una publicación en la red social X, Tommy Pigott, portavoz principal adjunto del Departamento de Estado, explicó que se trata de funcionarios “que han fomentado la inestabilidad regional y reprimido violentamente al pueblo nicaragüense durante casi dos décadas”.

“La Administración Trump está comprometida a enfrentar todas las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua”, aseguró el funcionario.

A través de un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al Director y el Subdirector de la Unidad de Análisis Financiero, así como a la Ministra del Trabajo y la Subdirectora General del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.

En la designación también se incluye el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército de Nicaragua.

“La dictadura Murillo-Ortega ha continuado su campaña de represión y tiranía tanto a nivel interno como internacional para intimidar, silenciar y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro.

“Seguiremos responsabilizando a la dictadura y amplificando las aspiraciones del pueblo nicaragüense de libertad y justicia”, dijo el funcionario de la Administración Trump.

En la nota de prensa, el Departamento de Tesoro afirma que el régimen de Murillo-Ortega, “desde 2018 ha reprimido violentamente protestas, detenido y asesinado a opositores, realizado asesinatos extraterritoriales, silenciado a la prensa independiente y forzado a periodistas al exilio”.

También ha consolidado “su control ilegítimo del poder en Nicaragua”, agrega el texto.

Y para ello, “en enero de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional destinada a afianzar el futuro dinástico del poder de Murillo y Ortega. Estas medidas elevaron a Murillo de vicepresidenta a copresidenta y subordinaron todos los poderes del Estado al Ejecutivo”, recuerda el Departamento del Tesoro.

¿Quiénes son los sancionados?

El general retirado Denis Membreno Rivas y el ex comisionado policial Aldo Martin Sáenz Ulloa han sido director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desde su creación en 2012 y han sido identificados como aliados muy cercanos del co-dictador Daniel Ortega.

“Esto permite al régimen controlar y utilizar las instituciones encargadas de prevenir y perseguir el lavado de dinero para perseguir a opositores y beneficiar a aliados. La falta de autonomía de la UAF socava la independencia e integridad del sistema y contribuye a la impunidad”, asegura el comunicado.

Entretanto, un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos asegura que Nicaragua ha explotado a sus propios trabajadores mediante políticas y prácticas que generan condiciones de competencia desleal, bajo al amparo del Ministerio del Trabajo de la dictadura.

Esta institución de la dictadura sandinista ha confiscado intereses de propiedad de instituciones religiosas nacionales y extranjeras y de personas o empresas estadounidenses, por lo cual fue sancionada Johana Vanessa Flores Jiménez, la actual ministra del Trabajo.

Según el Gobierno de EEUU, en 2024 la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes otorgó al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos “amplias facultades para recolectar datos privados, interceptar comunicaciones y geolocalizar personas en Nicaragua”.

“Su directora general, Nahima Janett Díaz Flores, ya había sido sancionada por la OFAC en enero de 2022. Celia Margarita Reyes Ochoa es subdirectora general desde 2023 y fue sancionada hoy”, agrega la nota del Departamento de Tesoro.

Asimismo, se dio a conocer la designación como sancionado del mayor general Leonel José Gutiérrez López, quien lideró la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM) del Ejército de Nicaragua, considerada una de las estructuras más poderosas del país.

La DICIM “es responsable de la vigilancia interna y externa del Ejército y coordina con la Policía y la seguridad del Estado para asegurar que no exista oposición al régimen”, acotó el comunicado de prensa.

¿Qué significan estas sanciones?

El Departamento de Tesoro advirtió que “como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a OFAC”.

“También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad en un 50 por ciento o más, directa o indirectamente, de personas sancionadas”, afirman y al mismo tiempo aclaran que “el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo de comportamiento”.