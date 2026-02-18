Rubio anuncia sanciones contra jefe de prisión en Nicaragua

Getting your Trinity Audio player ready...

Roberto Clemente Guevara Gómez, el director de la cárcel de máxima seguridad “La Modelo” en Nicaragua, una de las prisiones más temidas del país, acaba de ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos.

Según un comunicado oficial del Departamento de Estado, publicado el 18 de febrero de 2026, Guevara Gómez fue designado y sancionado por Estados Unidos, al estar involucrado en el maltrato y abusos contra prisioneros de conciencia, específicamente por un “grave abuso de derechos humanos contra un preso político”.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció personalmente esta acción y aseguró que la Administración Trump seguirá "exigiendo la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por la dictadura de Murillo-Ortega".

En sus redes sociales, el jefe de la diplomacia estadounidense instó a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua.



La sanción se emitió bajo la Sección 7031(c), una ley que permite negar visas y otros beneficios a funcionarios extranjeros implicados en corrupción o violaciones graves de derechos humanos.



Diversos informes internacionales denuncian al régimen de Daniel Ortega como uno de los gobiernos más autocráticos del continente. El gobernante acumula 31 años en el poder (20 años consecutivos desde 2007 a la actualidad) y 11 años previos de gobierno sandinista (1979–1990).

La ONU confirmó en febrero de 2025 que Nicaragua ha entrado en una fase aún más profunda de represión estatal, afirmando que el régimen de Ortega y Murillo desmanteló los últimos contrapesos democráticos y consolidó un Estado autoritario absoluto.