Libertad de prensa bajo ataque: periodistas denuncian riesgos y agresiones en la región

Representantes de organizaciones de Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú y Venezuela se reunieron en el encuentro “Libertad de prensa bajo ataque en América Latina. Riesgos, amenazas y agresiones”, para visibilizar los desafíos que enfrenta el ejercicio del periodismo en contextos cada vez más restrictivos.

El evento, promovido por la Red Voces del Sur (VDS), con el apoyo del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida (FIU), convocó a periodistas, directivos de medios, defensores de la libertad de prensa, estudiantes y público interesado, con el objetivo de compartir datos regionales sobre agresiones, criminalización y limitaciones al trabajo informativo, sustentados en registros sistematizados por la red.

Lanzan Observatorio Cubano de Libertad de Expresión

En declaraciones ofrecidas a Martí Noticias, Normando Hernández, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), anunció el lanzamiento del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, en aras de fortalecer la documentación de violaciones a la libertad de prensa y establecer conexiones sólidas con medios y organizaciones internacionales.

Hernández destacó la importancia del trabajo de Martí Noticias por el papel que, según afirmó, ha desempeñado en la defensa de la prensa libre. Asimismo, envió un mensaje al pueblo cubano, exhortando a colaborar en la denuncia y visibilización de la realidad que se vive en la isla.

Según expresó, el ICLEP puede servir como vía para canalizar ante organismos internacionales las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y restricciones a la libertad de expresión, contribuyendo a que estas situaciones tengan mayor alcance y reconocimiento a nivel global.

Durante el evento, Arailaisy Rosabal, periodista cubana en el exilio y miembro de la Junta Directiva del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), describió un patrón que —según explicó— se ha convertido en una práctica constante en la isla: la represión preventiva contra periodistas independientes.

Rosabal señaló que en Cuba no solo se sanciona el ejercicio del periodismo después de publicado un reportaje o una denuncia, sino que se impide deliberadamente que el trabajo informativo ocurra.

“No es una consecuencia de una nota, sino una constante. Se evita por todos los medios ese ejercicio del periodismo. Por eso es el término de preventivo”, afirmó.

Explicó que entre los métodos más frecuentes se encuentran las vigilancias permanentes, las detenciones domiciliarias de facto y los impedimentos de movimiento dentro de las propias viviendas, especialmente en fechas consideradas sensibles o simbólicas para el régimen.

“Ese impedimento de movimiento que se hace en las propias viviendas de los periodistas es para evitar precisamente la salida, para evitar que se pueda contar la otra Cuba”, señaló.

Rosabal advirtió que estas acciones no siempre se limitan a la restricción domiciliaria. En muchos casos, cuando el periodista decide salir pese al cerco policial, la detención puede producirse y derivar en agresiones físicas.

Como ejemplo, mencionó el caso del escritor y periodista Jorge Fernández Era, quien junto a otros intelectuales realiza acciones cívicas pacíficas cada día 18 del mes, manifestándose en espacios públicos frente a estatuas de José Martí.

“Muchas veces esa detención llega también con agresión física. El método represivo preventivo puede trascender más allá”, sostuvo.

Marianela Balbi, directora de IPYS Venezuela, destacó que en su país persisten obstáculos estructurales para el pluralismo informativo.

Balbi planteó la necesidad de revisar y derogar normativas restrictivas, entre ellas la llamada Ley Contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, así como fortalecer las garantías de acceso a la información pública.

“Hay que empujar esa hoja de ruta hacia la democracia, aunque nadie hable de democracia en Venezuela. Le toca a la sociedad civil hacer ese papel”, afirmó.

En el caso de Nicaragua, Guillermo Medrano, director de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), explicó que su organización nació en el exilio debido a las restricciones impuestas en el país.

Medrano informó que durante 2025 realizaron un proceso de sistematización de violaciones a la libertad de prensa para documentar con rigor el deterioro del entorno informativo.

“Desde la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, durante el año 2025 hicimos el proceso de sistematización de violaciones a la libertad de prensa. Para poner en contexto, recordemos que Nicaragua ocupa el fondo de la libertad de prensa”, expresó.

Nicaragua se encuentra en los últimos puestos del ranking mundial de la libertad de prensa, clasificada con un entorno de "muy grave" por Reporteros Sin Fronteras. El país está situado entre las peores situaciones a nivel mundial debido a la represión del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El encuentro sirvió para fortalecer la articulación en defensa de los periodistas a nivel regional y a mantener mecanismos de documentación y denuncia ante el creciente deterioro de la libertad de prensa en América Latina.