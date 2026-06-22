EEUU e Irán logran avances clave hacia acuerdo nuclear en negociaciones en Suiza

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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Suiza registraron avances significativos el domingo, según declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien destacó que la jornada fue "muy, muy buena" y permitió progresos clave hacia un posible acuerdo más amplio.

Uno de los principales resultados del encuentro, realizado en el complejo de Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, es el compromiso de Irán de permitir el regreso de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Este paso ha sido calificado por Vance como "un hito importante" y el primer movimiento concreto hacia la desnuclearización permanente del programa nuclear iraní.

El retorno de los inspectores internacionales implica la reactivación de mecanismos de supervisión sobre las instalaciones nucleares de Teherán, lo que podría contribuir a restablecer la confianza internacional y abrir la puerta a acuerdos más amplios en materia de seguridad y no proliferación.

Además del componente nuclear, las delegaciones acordaron establecer mecanismos para evitar una escalada de tensiones en la región, incluyendo canales de comunicación directa y procesos de "desconflicto" destinados a contener incidentes antes de que se intensifiquen.

Un punto clave es la creación de una hoja de ruta de aproximadamente 60 días que servirá como base para alcanzar un acuerdo integral entre ambas partes. Este calendario contempla la continuidad de negociaciones técnicas en las próximas semanas, lo que indica que el proceso diplomático apenas entra en una fase más detallada y compleja.

Según Vance, las partes discutieron además medidas relacionadas con la estabilidad regional, como la creación de un mecanismo para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético global, y avanzar en la reducción de tensiones en escenarios como el conflicto en Líbano.



Añadió que las conversaciones sobre las inspecciones nucleares en Irán podrían comenzar esta misma semana.

Aunque los avances han sido descritos como "muy positivos" y se ha establecido una base sólida para un eventual acuerdo final, el vicepresidente estadounidense señaló que aún queda trabajo por hacer. Vance subrayó que lo alcanzado hasta ahora es una "buena base", pero no representa todavía el acuerdo definitivo.

Mientras, representantes iraníes también mostraron cautela, señalando que las conversaciones han generado "progresos importantes", en medio de renovados esfuerzos diplomáticos para reducir tensiones acumuladas en la región.