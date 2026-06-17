Trump firma el Memorando de Entendimiento con Irán

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La Casa Blanca dijo el miércoles que el presidente Donald Trump firmó un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán para poner fin a las hostilidades militares.

"El presidente Donald J. Trump ha firmado el Memorando de Entendimiento con Irán en Versalles, Francia", precisaron.

Al ser consultado por periodistas este miércoles sobre si había firmado el memorando con la República Islámica, Trump respondió: “Sí, lo firmé… se firmó en Versalles”.

Al abandonar la cena con el presidente francés Emmanuel Macron, reiteró: “Está firmado. Lo firmamos en Versalles. Acabamos de firmarlo”.

Los sitios de noticias iraníes también citaron al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen, quien afirmó que Masoud Peshkeskian firmó el acuerdo en nombre del gobierno iraní.

Los detalles del memorando y los compromisos de ambas partes no han sido divulgados hasta el momento.

Más temprano, Trump dejó claro que Estados Unidos mantiene toda su capacidad militar sobre la mesa y no dudará en reanudar las operaciones si Irán viola los términos del acuerdo.

"Es un memorándum de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas en la cabeza", aseguró.

El presidente destacó además que se trata de "un gran acuerdo por muchas razones, pero la número uno, con diferencia, es que nunca tendrán un arma nuclear”.

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