Acuerdo alcanzado con Irán es “un muro contra el arma nuclear”, afirma Trump

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El presidente estadounidense Donald Trump defendió este lunes el nuevo acuerdo con Irán y destacó sus diferencias frente al pacto nuclear firmado por el expresidente Barack Obama en 2015.

“Es un documento muy importante, y, a diferencia de Obama, que podría haber destruido el Medio Oriente con el horrible JCPOA… ese era un camino hacia un arma nuclear. El mío es un muro contra un arma nuclear”, señaló.

Trump también elogió la disposición de Irán para avanzar en las conversaciones: “Irán quiere que se haga. Tienen que volver a los negocios… así que creo que va a ir bastante rápido.”

Según reportes diplomáticos, el acuerdo preliminar incluye el cese inmediato de hostilidades, la reapertura del Estrecho de Ormuz al tráfico comercial y un período de 60 días para continuar las negociaciones sobre el programa nuclear, el enriquecimiento de uranio y posibles alivios de sanciones condicionados al cumplimiento iraní.

El presidente Trump también criticó las acciones militares israelíes contra Hezbollah en el Líbano: “No tienes que derribar una casa de apartamentos cada vez que estás buscando a alguien, porque hay mucha gente en esas casas de apartamentos, y no todos son Hezbollah”, comentó.

El comentario surge en medio de tensiones tras un reciente ataque israelí en Beirut, que el presidente estadounidense consideró inoportuno en el contexto del avance hacia el acuerdo con Irán.

El Memorándum de Entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán busca poner fin a más de 100 días de conflicto que involucró ataques directos e indirectos entre ambas partes, así como operaciones israelíes contra Hezbollah. La firma formal del acuerdo está prevista para el 19 de junio, en Suiza.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance respondió a las críticas que señalan posibles beneficios para Irán: “Ves a los propagandistas que dicen ‘¡Aquí están todas las cosas que obtiene Irán!’. La letra grande en el acuerdo real es que no obtienen NADA de eso a menos que se transformen totalmente como país — y si lo hacen, eso es una gran victoria para todos”, asevero.

Vance enfatizó que cualquier alivio de sanciones o beneficios económicos dependerá de cambios profundos en el comportamiento de Teherán, especialmente en materia de terrorismo y programa nuclear.

La Casa Blanca continúa promoviendo el acuerdo como un paso clave hacia la estabilidad regional y la reducción de tensiones en Oriente Medio.