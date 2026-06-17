Trump sobre Irán: “Si no cumplen, volveremos a bombardear”

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El presidente Donald Trump dejó claro que Estados Unidos mantiene toda su capacidad militar sobre la mesa y no dudará en reanudar las operaciones si Irán viola los términos del acuerdo previsto para firmarse oficialmente este viernes, en Suiza.

"Es un memorándum de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas en la cabeza", aseveró este miércoles en declaraciones durante la Cumbre del G7, en Evian, Francia.

El mandatario estadounidense volvió a criticar el acuerdo nuclear firmado durante la administración Obama: "El JCPOA que hizo Obama les entregó 1.700 millones de dólares en efectivo. Intentaron sobornarlos para salir del problema, ¿y sabes qué hicieron los iraníes? Se rieron de Obama", dijo.

Trump rechazó categóricamente las acusaciones de que Estados Unidos financiará el acuerdo: “No estamos invirtiendo ni diez centavos”.

La administración insiste en que cualquier fondo de reconstrucción (estimado en alrededor de 300 mil millones de dólares) sería financiado por países del Golfo y actores privados, sin aportes directos del gobierno estadounidense.

El presidente de EEUU destacó el principal logro del Memorando de Islamabad: “Es un gran acuerdo por muchas razones, pero la número uno, con diferencia, es que nunca tendrán un arma nuclear”.

Si bien todo indica que el conflicto entre EEUU e Irán ha llegado a su fin, Trump llamó a la cautela: “He participado en negociaciones que parecían cerradas al 100 % y al final no se concretaron. También he estado en otras en las que no había ninguna posibilidad de lograrlas, y sin embargo salieron adelante… Así que nunca se sabe con estos acuerdos… Creo que este se cerrará. Quieren firmar. Quieren volver a la normalidad”, explicó.

El acuerdo busca el cese de hostilidades, la reapertura del Estrecho de Ormuz, el alivio condicionado de sanciones y un período de 60 días para avanzar en negociaciones nucleares más profundas.