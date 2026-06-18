Trump dice que el "mundo estará seguro" tras firma de acuerdo con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves el Memorándum de Entendimiento (MOU) con Irán que pone fin al conflicto iniciado con el país persa a principios de 2026.

El acuerdo fue alcanzado tras intensas negociaciones mediadas por Pakistán y Qatar, y representa un paso diplomático clave para la desescalada en Oriente Medio.

Trump firmó el documento Palacio de Versalles, Francia, durante la cumbre del G7, en presencia del presidente francés Emmanuel Macron. Por parte de Irán, firmó el presidente Masoud Pezeshkian.

"El petróleo fluye, Irán nunca podrá tener un arma nuclear (¡el mundo estará seguro!), los mercados bursátiles están en auge, el empleo alcanza cifras récord y los precios bajan (¡accesibilidad!). Nuestro país es fuerte, seguro y respetado como nunca antes. ¡De nada!", escribió en su cuenta de Truth Social.

Durante su estadía en Francia, Trump dejó en claro que Irán pagará las consecuencias de una violación al acuerdo.

“Es un Memorándum de Entendimiento. Si no se concreta en 60 días, está bien… volvemos a bombardear. No quiero hacerlo porque es muy bueno, pero podríamos tener que hacerlo porque nunca vamos a permitir que tengan un arma nuclear.”, aseveró.

El presidente presentó el acuerdo como un éxito diplomático que evita una crisis energética global y fortalece la posición de Estados Unidos. Emmanuel Macron y otros líderes del G7 valoraron positivamente el avance.

"Este acuerdo allana el camino hacia una paz duradera y permite la reapertura del estrecho de Ormuz. Es un paso importante en la dirección correcta para nuestros compatriotas, que pronto permitirá una reducción de los precios de la energía", escribió Macron.

El conflicto, que escaló en febrero de 2026 con acciones conjuntas de EEUU. e Israel, generó tensiones regionales significativas.

El acuerdo contempla el desmantelamiento supervisado del programa nuclear iraní, la reapertura segura del Estrecho de Ormuz y la reducción del apoyo a grupos proxies a cambio del levantamiento progresivo de sanciones.

"Nos hemos quedado con gran parte de su dinero, tenemos su dinero... y lo hemos congelado. Llegado el momento, supongo que tendremos que devolverlo. Si no lo devolviéramos, nadie volvería a invertir en dólares", aseveró Trump.

Este memorándum busca estabilizar la situación, aunque su éxito dependerá de la implementación y de las negociaciones que se llevarán a cabo en las próximas semanas.