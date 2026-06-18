Hegseth dice que EEUU está listo para reimponer el bloqueo del estrecho de Ormuz si Irán no cumple

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Washington solo reducirá su postura militar en torno a Irán si Teherán cumple los términos del acuerdo firmado esta semana para poner fin al conflicto entre ambos países.

Durante una rueda de prensa en el marco de una reunión de la OTAN, Hegseth señaló que, una vez que se levante completamente el bloqueo y se restablezca el comercio, Estados Unidos “dará un paso atrás y permitirá que el comercio fluya”. Sin embargo, advirtió que las restricciones podrían volver a imponerse rápidamente si Irán incumple los compromisos asumidos.

“Si Irán no cumple, estaremos en plena capacidad de reimponer un bloqueo férreo”, dijo el jefe del Pentágono y añadió que las bases militares estadounidenses en Oriente Medio permanecerán en gran medida intactas y que los niveles de tropas y capacidades serán revisados en función del comportamiento de Teherán durante el período de negociación.

Las declaraciones se produjeron horas después de que tres superpetroleros con bandera saudí, que transportaban unos seis millones de barriles de crudo, atravesaran el estrecho de Ormuz, tras la firma del memorando de entendimiento firmado por el presidente Donald Trump y el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, para poner fin a la guerra.

Por su parte, Pezeshkian calificó el memorando como un “documento histórico” en una publicación en la red social X.

Trump también defendió el acuerdo frente a las críticas en un mensaje publicado en Truth Social, en el que cuestionó a quienes consideran que no ha sido suficientemente duro con Teherán.