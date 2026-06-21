EEUU e Irán participan en reunión clave en Suiza para impulsar la paz en Medio Oriente (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participa este domingo en una reunión cuadrilateral en Lucerna, Suiza, con representantes de Pakistán, Qatar e Irán, en el más reciente esfuerzo diplomático para impulsar la paz y la estabilidad en Medio Oriente.



Vance y el jefe negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dialogarán en medio de las tensiones por el conflicto en curso y desacuerdos sobre el presunto cierre del estratégico estrecho de Ormuz. “Se trata de un encuentro histórico para promover la paz y la prosperidad para todos”, afirmó el vicepresidente estadounidense.



En declaraciones previas a las negociaciones, Vance subrayó el papel de Washington en los intentos por contener la escalada en Líbano, destacando avances recientes en el mantenimiento del alto el fuego.



“Creo que el presidente [Donald Trump] y los Estados Unidos de América han hecho más para detener el conflicto en el Líbano que cualquier otro gobierno en el mundo durante los últimos meses, y vamos a seguir trabajando en ello”, afirmó.

En ese sentido, Vance aseguró que en los últimos días se han logrado progresos concretos en la estabilidad del cese de hostilidades, mientras Estados Unidos impulsa una meta más amplia en la región.



“Hemos visto un gran progreso en los últimos días para asegurar que el alto el fuego se mantenga en el Líbano... El presidente [Trump] nos ha comprometido a lograr un alto el fuego regional completo”, apuntó.



Las negociaciones en Suiza también marcan el inicio de un proceso más técnico que incluiría discusiones indirectas o directas entre actores clave, entre ellos Irán, con miras a abordar los factores de fondo que influyen en la estabilidad regional.



“Lo que hoy realmente representa es el inicio de una negociación técnica...Nos va a permitir sentarnos juntos, como equipos, por primera vez en la historia, para determinar qué es lo más importante para las partes respectivas, resolver esos temas y alcanzar un mejor mañana”, subrayó el vicepresidente de EEUU.



Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, valoró positivamente la convocatoria del encuentro y expresó optimismo sobre sus posibles resultados en el corto y mediano plazo.

“Debo, en este momento, con la mayor sinceridad posible, agradecer al presidente Donald Trump por su liderazgo visionario y muy dinámico, que ha hecho posible esta reunión hoy aquí... Creo que vamos a tener discusiones excelentes que conducirán, con suerte, a resultados muy productivos en el futuro”, afirmó.



Sharif también destacó el rol del equipo estadounidense en la conducción del proceso diplomático: “Me gustaría agradecer al vicepresidente JD Vance por su muy capaz liderazgo al dirigir el equipo de Estados Unidos”.

EEUU e Irán habían acordado un alto el fuego de 60 días para las negociaciones, pero las autoridades iraníes dijeron el sábado que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán ordenó el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en Líbano. El ejército estadounidense afirmó que los buques mercantes seguían operando en el paso marítimo.