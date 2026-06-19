Israel y Hezbolá acuerdan alto el fuego vinculado a pacto entre EEUU e Irán

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Este viernes, Israel y la organización chiita libanesa Hezbolá pactaron un cese al fuego. La información fue confirmada por fuentes de ambos gobiernos y por la agencia Reuters citando a un alto funcionario del gobierno estadounidense.

Esta tregua busca evitar que la escalada militar entre Israel y el sur de Líbano ponga en riesgo el reciente memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que cuatro de sus soldados, entre ellos un comandante de batallón, murieron en combate contra Hezbolá.

Las FDI informaron que atacaron 80 objetivos vinculados a la organización chiita y neutralizaron a decenas de sus operativos.

El portavoz israelí y general de brigada, Effie Defrin, confirmó el cese de hostilidades al declarar: “Estamos en un alto el fuego. Las FDI están preparadas para continuar luchando si se les requiere”.

Por su parte, fuentes próximas a Hezbolá señalaron que la organización acató de inmediato la orden de cesar las hostilidades una vez notificada por la mediación internacional.

Este alto el fuego está directamente vinculado al memorándum de entendimiento de 14 puntos firmado entre Washington y Teherán, un documento que establece el “cese inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el de Líbano.

Los ejes fundamentales del acuerdo incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz, el veto definitivo al desarrollo de armamento nuclear por parte de Irán, un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares destinado a Teherán y la retirada de las sanciones impuestas por Washington.

A pesar de que el pacto abarca el territorio de Líbano, la retirada completa de las fuerzas israelíes no figura como una condición explícita, por lo que Israel conserva su derecho a la autodefensa frente a cualquier amenaza.

Funcionarios de Estados Unidos y Catar, junto con la participación de Irán, mediaron a contrarreloj para concretar el acuerdo tras el repunte de violencia registrado este viernes.

En este contexto, el presidente Donald Trump defendió el desenlace del conflicto mediante un mensaje en el que afirmó que “la guerra ha disminuido a Irán".

El mandatario sostuvo que el país de Oriente Medio "ya no tiene una Fuerza Aérea, una Armada, equipos antiaéreos, radar ni prácticamente nada más”. Asimismo, calificó de absurda la postura de los demócratas que aseguran que Irán se encuentra en una mejor posición ahora que hace cuatro meses.

Si bien este nuevo acuerdo representa un alivio temporal para los civiles en el sur de Líbano y el norte de Israel, los analistas advierten que su durabilidad dependerá de la capacidad de las partes para contener a sus sectores más radicales y respetar los términos pactados.

Con una situación que sigue evolucionando, se espera que en las próximas horas se detallen los mecanismos de supervisión y verificación del cese al fuego.