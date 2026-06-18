Kari Lake elogia el trabajo de Radio Martí en audiencia de confirmación como embajadora

Getting your Trinity Audio player ready...

Kari Lake, nominada por el presidente Donald Trump para convertirse en embajadora de Estados Unidos en Jamaica, prometió reforzar la cooperación en materia de seguridad en el Caribe y defendió con vehemencia el trabajo de la Oficina de Transmisiones a Cuba.

En la audiencia de nominación de hoy ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también participó Juan Segura, nominado como Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien mencionó su compromiso con impulsar una política exterior “America First” en América Latina y el Caribe.

Uno de los temas abordados fue la decisión del gobierno de Jamaica de poner fin a su participación en la trata de profesionales médicos cubanos y unirse a la iniciativa Escudo de las Américas de la administración.

Segura dijo que "la administración de Trump tiene una agenda ambiciosa que incluye asegurar nuestra frontera, derrotar grupos narcoterroristas, asegurar infraestructuras críticas y ampliar oportunidades económicas para los americanos. La estrategia de seguridad nacional también señala que los Estados Unidos reafirmarán la doctrina de Monroe para restaurar la preeminencia americana en el hemisferio occidental y empujar en la influencia de adversarios globales y actores malignos en la región".

En el caso de Lake, al ser interrogada sobre las prioridades que impulsaría en caso de ser ratificada para el puesto diplomático, la candidata sostuvo que uno de sus principales objetivos será hacer frente a la expansión de Pekín en la región.

Lake alertó sobre la “creciente influencia económica” de China y se comprometió a garantizar que Jamaica continúe respaldando a los actores estadounidenses "cuyos intereses coinciden con nuestros valores compartidos”.

Asimismo, destacó sus vínculos con Jamaica, país que dijo haber visitado “innumerables veces” a lo largo de los años. Según Lake, el “espíritu” de los jamaicanos le recuerda al patriotismo estadounidense, y señaló que buscará fortalecer los lazos bilaterales y promover los intereses económicos de Washington.

El presidente Trump anunció en mayo la nominación de Lake para representar a Estados Unidos en Kingston. Tras conocerse la designación, la republicana agradeció al mandatario y afirmó que esperaba profundizar la relación entre ambas naciones.

“Jamaica es un país que conozco muy bien, lleno de gente increíble, y si el Senado confirma mi nombramiento, espero fortalecer la alianza entre nuestras naciones, promover los intereses de Estados Unidos en el extranjero y consolidar la profunda amistad que une a los pueblos estadounidense y jamaiquino”, escribió entonces.

Celebra el trabajo de Radio Martí y Martí Noticias

La ex asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) y ex candidata republicana a la gobernación de Arizona, defendió con firmeza las recortes y reformas en la Voice of America (VOA) y la USAGM ante los cuestionamientos de los demócratas.

"Me siento muy orgullosa de la labor que hemos llevado a cabo allí; de hecho, actualmente sigo ocupando el cargo de directora ejecutiva adjunta de la agencia. La agencia gestiona la Voz de América (VOA) y la Oficina de Transmisiones para Cuba (OCB), además de trabajar con varios beneficiarios de subvenciones. Si pregunta a quienes trabajan actualmente en la agencia, le dirán que estamos produciendo el mejor contenido informativo de nuestra historia. Es un verdadero honor contar hoy entre el público con Álvaro Alba, quien dirige nuestra Oficina de Transmisiones para Cuba. Lleva allí 28 años; empezó como reportero. Aunque algunos medios han intentado desacreditar nuestro trabajo, Álvaro le confirmaría que he facilitado todo —absolutamente todo— lo que han solicitado para llevar noticias a la isla de Cuba; les he dado los recursos y el acceso necesarios para que ejerzan un periodismo excepcional y cubran los acontecimientos en Cuba, permitiendo así que el pueblo cubano esté informado", afirmó.

"Lo mismo ocurre con Irán: estamos ofreciendo un contenido excepcional para ese país, incluso durante los cortes de internet. Nos mantuvimos al aire las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los responsables de las redacciones —tanto la de la VOA en general como la de la sección en persa— afirman que estamos realizando la mejor cobertura informativa de nuestra historia. Lamentablemente, los medios de comunicación no han sido justos al informar sobre nuestra labor. Hemos estado modernizando la agencia, haciéndola más eficiente y eliminando el despilfarro. Todos los medios de comunicación del mundo se han modernizado y han adoptado medidas de eficiencia, salvo, lamentablemente, algunos de nuestros medios públicos; por ello, asumo la ardua tarea que el presidente Trump me encomendó mediante una orden ejecutiva: llevar a la agencia al nivel que le corresponde por ley. Nos enorgullece afirmar que actualmente operamos conforme a nuestro mandato legal, contando con un equipo excepcional de periodistas que se sienten orgullosos de su labor. Ya no promovemos sentimientos antiamericanos ni mensajes favorables al Partido Comunista Chino o al régimen; difundimos la historia de Estados Unidos y cómo esta se alinea con nuestra política exterior y nuestra estrategia de seguridad nacional", agregó.