Trump nomina a Kari Lake como embajadora de EEUU en Jamaica

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El presidente Donald Trump nominó a Kari Lake como embajadora de Estados Unidos en Jamaica, según una notificación enviada este lunes al Senado.

La nominación forma parte de una nueva ronda de designaciones diplomáticas y administrativas anunciadas por la Casa Blanca, que también incluyen puestos en el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y agencias federales.

Lake, quien fungió como asesora Principal de la Agencia de EEUU de Medios Globales (USAGM), agradeció públicamente al mandatario republicano tras conocerse la decisión.

“Gracias al presidente Trump por nominarme como próxima embajadora de Estados Unidos en Jamaica”, escribió en un mensaje difundido en redes sociales.

“Jamaica es un país que conozco muy bien, lleno de gente increíble, y si el Senado confirma mi nombramiento, espero fortalecer la alianza entre nuestras naciones, promover los intereses de Estados Unidos en el extranjero y consolidar la profunda amistad que une a los pueblos estadounidense y jamaiquino. Es un honor seguir sirviendo en esta administración histórica”, añadió.

La Casa Blanca incluyó su nominación dentro de una lista de cargos enviados al Senado para confirmación. Entre ellos figuran Francis Brooke para subsecretario del Tesoro; Cameron Hamilton para dirigir la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); y Douglas Mastriano como embajador ante Eslovaquia.

También fueron anunciadas las nominaciones de Nicole Saphier para cirujana general del Servicio de Salud Pública y Barbera Thornhill para dirigir la oficina encargada de combatir la trata de personas.