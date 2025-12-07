Oficina de Transmisiones a Cuba se alza con dos premios en los Emmy regionales

Getting your Trinity Audio player ready...

La Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), que opera a Radio y Televisión Martí, fue reconocida con dos galardones en la edición 2025 de los Premios Emmy Regionales Suncoast, que otorga la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias (NATAS, por sus siglas en inglés).

En la categoría Histórico/Cultural-Contenido en Largo Formato (más de 10 minutos), OCB se alzó con dos galardones. Los trabajos premiados fueron: "Country cubano", de los productores Joe Cardona, Jesús Acosta y Yaima Pardo, y "La historia del café cubano", de Héctor Manuel Castro.

"Estos reconocimientos representan el resultado directo del talento, el profesionalismo, la creatividad y el compromiso diario de nuestros periodistas, productores y técnicos, quienes trabajan para cumplir la misión de informar con rigor, veracidad y excelencia", señaló el subdirector de OCB, Álvaro Alba.

Este año también fueron nominados a los premios los trabajos de producción original "Radio Martí: 40 años", en la categoría de Reportaje Histórico/Cultural, y la serie "Guardianes de la frontera", en Noticias Militares, de los productores Luis Guardia, Álvaro Alba, Vivian Martínez, Isabel Espronceda, Jesús Acosta, Joe Cardona, Mario J Penton, Marianela Toledo, Héctor Manuel Castro y Luis Gómez.



Alba subrayó que cada premio y nominación lograda, año tras año, son un reflejo del alto nivel del equipo de OCB y un motivo de orgullo para la organización.

"Celebramos el esfuerzo de todo un equipo, la pasión por contar historias relevantes y el impacto que nuestro trabajo tiene en las audiencias a las que servimos", comentó Alba.

La directora ejecutiva interina de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), Kari Lake, felicitó al equipo de Martí Noticias en un post en X.

Los Premios Emmy Regionales Suncoast distinguen la excelencia en la producción televisiva en la región que comprende Florida, Luisiana, Mobile (Alabama) y Puerto Rico. La ceremonia se celebró este sábado, 6 de diciembre, en el Diplomat Beach Resort, en Hollywood, Florida.