Oficina de Transmisiones a Cuba nominada a los Emmy por quinto año consecutivo

La Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB, por sus siglas en inglés), que opera a Radio y Televisión Martí, logró varias nominaciones este 2025, por quinto año consecutivo, al prestigioso Premio Emmy del Capítulo Regional Suncoast (“La Costa del Sol”), que reconoce la excelencia en la industria audiovisual de Estados Unidos.



Las nominaciones de este año destacan varios trabajos de producción original, entre ellos: “Radio Martí: 40 años”, en la categoría de Reportaje Histórico/Cultural; la serie “Guardianes de la Frontera”, en Noticias Militares, y las producciones “Country Cubano” y “La Historia del Café”, ambas en la categoría de Series Históricas o Histórico-Culturales.



Los productores, reporteros y escritores reconocidos por su labor incluyen a Mario Pentón, Isabel Espronceda, Luis Guardia, Vivian Martínez, Jesús Acosta, Yaima Pardo, Luis Gómez, Héctor Manuel Castro, Marianela Toledo, Joe Cardona y Álvaro Alba.



“Radio y TV Martí se enorgullece con estas cuatro nominaciones al Premio Emmy 2025, un reconocimiento que destaca la profundidad e impacto de nuestra programación. Cada producción nominada refleja un firme compromiso de nuestro equipo con contar historias que importan: las que honran nuestras raíces, preservan nuestra historia y dan voz a la continua lucha por la libertad y la verdad", destacó el subdirector de OCB, Álvaro Alba.

"Estas nominaciones son testimonio de perseverancia y creatividad de nuestros periodistas, productores y equipos técnicos, cuya dedicación continúa fortaleciendo el vínculo entre la misión martiana y nuestra audiencia en Cuba y en el mundo. A través de su trabajo, OCB reafirma su papel como un puente de información, memoria y esperanza", subrayó.

En 2024, OCB obtuvo un récord de 8 nominaciones y se alzó con tres premios en los Emmy regionales.