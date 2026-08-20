EEUU denuncia encarcelamiento de Maykel Osorbo

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Estados Unidos recordó el cumpleaños del artista contestatario cubano Maykel Castillo Pérez, "Maykel Osorbo", actualmente encarcelado en la Prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa.

El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, escribió en redes sociales que el preso político "debería estar celebrando su cumpleaños con su familia y no encarcelado injustamente en una prisión cubana".

"Nos solidarizamos con Maykel y exigimos la liberación de todos los presos políticos que se han enfrentado valientemente a la corrupción y la injusticia del régimen comunista cubano", agregó el alto cargo diplomático.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba también tomó nota del aniversario 43 del rapero ganador de dos premios Grammy Latino por la canción “Patria y Vida”.

El 18 de mayo de 2021, agentes de la Seguridad del Estado lo detuvieron en su casa. En junio de 2022 fue condenado a nueve años de cárcel por delitos como desacato, atentado, resistencia y desórdenes públicos, en un proceso que organizaciones de derechos humanos y activistas han denunciado como político.