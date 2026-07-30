Luis Manuel Otero Alcántara se reúne con el congresista Mario Díaz-Balart

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El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara sostuvo este jueves una reunión con el congresista Mario Díaz-Balart en Miami, donde abordó la situación de los presos políticos en Cuba y denunció las violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas encarceladas por motivos políticos en la isla.

En una publicación en redes sociales, Otero Alcántara indicó que durante el encuentro el legislador compartió “el compromiso histórico de su familia con la lucha por la libertad de Cuba”.

El fundador del Movimiento San Isidro agregó que aprovechó la reunión para exponer “la realidad del presidio político cubano y las múltiples violaciones y sufrimientos que enfrentan quienes permanecen allí encarcelados”.

Díaz-Balart le entregó una copia de un documento incorporado al Congressional Record, el registro oficial de las sesiones y debates del Congreso de Estados Unidos, que recoge la letra de la canción “Patria y Vida” junto con un mensaje de apoyo a la libertad de los presos políticos cubanos. También le obsequió un libro sobre la trayectoria del fallecido excongresista Lincoln Díaz-Balart.

"Al darle la bienvenida a Luis Manuel a la libertad en Estados Unidos, debemos recordar que innumerables presos políticos —entre ellos Maykel Osorbo, coautor de “Patria y Vida”— permanecen injustamente encarcelados por el régimen criminal de La Habana", escribió el congresista.

Díaz-Balart agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, "por su firme compromiso y su inquebrantable determinación de lograr una Cuba libre".

La reunión tuvo lugar días después de la llegada de Otero Alcántara a Estados Unidos. En una entrevista concedida a Martí Noticias, Otero Alcántara aseguró que continuará su labor artística y de activismo desde el exilio y que una de sus prioridades será mantener la atención internacional sobre la situación de los presos políticos en Cuba.

“Vamos a seguir trabajando y no vamos a perder un minuto, porque un minuto que perdamos es un minuto más de dictadura”, afirmó.

TRas su llegada a Estados Unidos Rubio le dio la bienvenida y afirmó que “el único ‘delito’ de Otero Alcántara fue negarse a guardar silencio y utilizar su arte para exigir las libertades básicas que se les han negado a los cubanos de a pie durante casi siete décadas”.

Otero Alcántara llegó a Miami tras ser excarcelado y forzado al exilio por el régimen cubano, después de cinco años de prisión.