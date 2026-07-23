Misa en Miami honra la vida y el legado de Oswaldo Payá y Harold Cepero (VIDEO)

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Familiares, amigos, defensores de los derechos humanos y organizaciones del exilio cubano participaron este miércoles en una Misa de Acción de Gracias en el Santuario de la Ermita de la Caridad, en Miami, para celebrar la vida, el legado y los ideales de Oswaldo Payá y Harold Cepero, al cumplirse el decimocuarto aniversario de su asesinato, ocurrido el 22 de julio de 2012.

La ceremonia tuvo lugar tres años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera, en un informe publicado en junio de 2023, que existían "indicios serios y suficientes" para considerar que agentes del Estado cubano participaron en las muertes de Payá y Cepero. El organismo responsabilizó además al Estado cubano por la violación de múltiples derechos humanos de ambas víctimas y de sus familiares.

El evento religioso incluyó los testimonios y la recordación del legado de ambos activistas del Movimiento Cristiano Liberación, cuya lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos continúa inspirando a distintas generaciones de cubanos dentro y fuera de la isla.

Rosa María Payá, hija del líder opositor y comisionada de la CIDH, evocó la confianza que su padre depositaba en los ciudadanos cubanos y en su capacidad para impulsar un cambio democrático.

El fundador del Movimiento Cristiano Liberación fue el ganador del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en el año 2002, un reconocimiento del Parlamento Europeo a su valiente labor promoviendo los derechos humanos y la democratización pacífica en Cuba.

"Mi papá confiaba profundamente en el pueblo cubano. Yo creo que el Proyecto Varela demostró que estaba en lo correcto. Él estaba convencido del poder que reside en el ser humano cuando decide no dejarse dominar por el miedo", afirmó.

Por su parte, Ofelia Acevedo, viuda de Oswaldo Payá, aseguró que el recuerdo de su esposo permanece intacto y que la familia mantiene el compromiso de continuar defendiendo sus ideales.

"Hemos hecho y seguiremos haciendo todo lo que podamos para que los sueños de Oswaldo y de Harold se hagan realidad en una Cuba libre y democrática", señaló.

También Elías Cepero, padre de Harold Cepero, recordó a su hijo como un referente para las nuevas generaciones de cubanos.

"Harold sería, como siempre fue, un ejemplo para los jóvenes", expresó.

Entre quienes asistieron al homenaje estuvo el artista y ex prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara, quien calificó a Oswaldo Payá como una inspiración para quienes continúan luchando por la libertad de Cuba.

"Para mí, Oswaldo fue inspiración y sigue siendo inspiración. Su martirio marcó profundamente a toda una generación", dijo.

La activista y curadora de arte Anamely Ramos recordó haber conocido personalmente a Payá cuando ambos asistían a la misma parroquia en La Habana.

"Ahora lo que más se conoce es su dimensión política, pero como ser humano era una persona excepcional, muy querida por quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo", comentó.

La activista Salomé García Bacallao afirmó que el pensamiento del líder opositor conserva una vigencia especial frente a la realidad cubana.

"En estos momentos es más importante que nunca volver a él, recordar sus palabras desde el amor, la verdad, la justicia y la liberación real", manifestó.

Al concluir la ceremonia, los asistentes coincidieron en que las ideas de Oswaldo Payá y Harold Cepero continúan siendo un referente para quienes defienden una transición democrática en Cuba.