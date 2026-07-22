Cubanos recuerdan a Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 14 aniversario de su muerte

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Congresistas estadounidenses, organizaciones del exilio y activistas cubanos recordaron este miércoles el decimocuarto aniversario de la muerte del líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas y del joven dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación, Harold Cepero.

El 22 de julio de 2012 Payá y Cepero murieron a manos de agentes del régimen de La Habana luego de que el vehículo en el que viajaban fue embestido por otro automóvil en una carretera cercana a Bayamo.

En un informe publicado en junio de 2023, la CIDH concluyó que existen “indicios serios y suficientes” para determinar que agentes estatales participaron en la muerte de ambos opositores. El organismo afirmó que, tras analizar pruebas y testimonios, encontró elementos que contradicen la versión oficial presentada por el gobierno cubano. Previamente, en 2015, la Human Rights Foundation también concluyó que el hecho fue provocado deliberadamente por agentes del régimen.

La activista Rosa María Payá, hija de Oswaldo y actual comisionada de la CIDH, escribió un sentido mensaje en la víspera del aniversario: “Se cumplen 14 años desde que los Castro asesinaron a Harold y a mi papá. Tengo fe en que será el último aniversario que conmemoramos lejos de casa”.

La organización Cuba Decide, dirigida por Rosa María Payá, recordó el aniversario en una publicación en redes sociales. "Su legado vive en cada cubano que exige sus derechos, en cada cacerola que suena. Hoy Cuba está en el umbral de su libertad: ¡LIBERTAD!".

John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, se manifestó con un cartel frente a la embajada cubana en Washington para conmemorar la fecha. La organización informó que realizó un minuto de silencio frente a la sede diplomática.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó que Payá y Cepero fueron asesinados en un “accidente automovilístico orquestado por el régimen criminal de La Habana” y sostuvo que su muerte demuestra que las autoridades cubanas “no tienen ningún respeto por la vida”.

El legislador expresó además su respaldo al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su política de “máxima presión” contra el gobierno cubano y por su objetivo de que “se haga justicia con el régimen castrista”.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar señaló que “el régimen cubano asesinó a Oswaldo Payá y Harold Cepero por atreverse a desafiar la tiranía con la verdad en lugar del miedo” y añadió que el mensaje de Payá “no murió con él”.

"Payá creía que los cubanos podían derrotar a una dictadura exigiendo pacíficamente los derechos que les pertenecían desde siempre: libertad, democracia y la capacidad de elegir su propio futuro. Su mensaje no murió con él. Cada cubano que se niega a aceptar la tiranía la lleva adelante. Hoy recordamos a Oswaldo Payá y Harold Cepero, y jamás dejaremos de luchar por una Cuba libre", comentó.

Este miércoles activistas cubanos, miembros del Movimiento Cristiano de Liberación, acudieron al Cementerio de Colón, en La Habana, donde se encuentra la tumba de Payá.

"Quisimos llevarle flores, pedirle por Cuba y que su espirítu tan grande nos ayude a pensar mejor y lograr nuestra verdadera independencia", dijo a Martí Noticias Rosa Rodríguez.

A las 8:00 pm está prevista una misa de acción de gracias por las vidas de Payá y Cepero en la Ermita de la Caridad, en Miami.