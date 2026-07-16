Foro del Partido Popular Europeo aborda situación de Cuba (VIDEO)

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La situación de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua protagonizó también la primera edición del Foro Libertas, celebrado este miércoles y jueves en Madrid y organizado por el Partido Popular Europeo para unir fuerzas ante las amenazas a la libertad, el estado de derecho y las instituciones democráticas en el mundo.

El evento reunió a representantes de más de 60 partidos de 42 países con el propósito de defender el papel del Partido Popular Europeo en la edificación de la Unión Europea y en un reforzamiento de sus vínculos con fuerzas democrática en América Latina.

“Cuba, Venezuela y Nicaragua han estado muy presentes desde el inicio de este importante evento. Voces como la del presidente del Partido Popular Español, Alberto Núñez Feijó, y la del ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, han condenado a las dictaduras de estas tres naciones”, declaró José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en un video enviado desde Madrid a Martí Noticias.

Uno de los paneles, dedicado a la situación en Cuba, contó este jueves con la participación de Ferrer y la líder de Cuba Decide, Rosa María Payá.

El panel analizó, entre otros temas, la realidad de los presos políticos cubanos y cómo Europa puede acompañar una transición hacia la democracia en la isla.

“Este importante foro ha estado marcado por la solidaridad del Partido Popular Europeo con nuestros pueblos, con la oposición prodemocrática y con nuestros hermanos, los prisioneros políticos, que se encuentran en terribles prisiones por luchar pacíficamente por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos y por el bienestar de nuestras respectivas naciones”, comentó Ferrer.

Miguel Ángel Tellado, secretario general del Partido Popular en España, también destacó en este encuentro la importancia que tiene la oposición cubana, venezolana y nicaragüense para los dirigentes políticos, representantes institucionales y líderes democráticos de Europa e Iberoamérica reunidos en ese foro.

“La lucha por la libertad es lo que mueve hoy a nuestros referentes morales, como la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ayer nos emocionó con su testimonio, o como la admirable oposición de Cuba y de Nicaragua, también representadas en este foro. Estos son nuestros referentes morales”, afirmó Tellado en su discurso en este encuentro.

Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) e igual participante en este Foro Libertas en Madrid, dijo en una entrevista con el líder de la UNPACU, que Cuba estaba más cerca que nunca de lograr su libertad.

“Cuba merece ser libre. Cada vez veo más cerca esta libertad. Y espero que así sea. Que puedan tener elecciones libres, transparentes, que los jóvenes, los niños puedan salir a las calles, reclamar lo que les dé la gana, y que no haya nadie que los pare, los asesine, los meta en un calabozo. No merecemos esto. El pueblo cubano no lo merece”, declaró Campos.

En el evento, la opositora venezolana María Corina Machado participó por una videoconferencia en el panel sobre los desafíos democráticos en Venezuela y en su exposición pidió el apoyo de Europa para lo que aseguró será su regreso a su país para participar en su transición democrática.

“Quiero pedirles su ayuda y acompañamiento para este proceso de reencuentro en que líderes que hemos estado lejos de nuestro país, regresaremos como una fuerza estabilizadora, pacificadora, ordenadora, para que todo este dolor, toda esta angustia, toda esta frustración que han creado todos estos momentos vividos, se canalicen de manera cívica y pacífica, hacia un proceso de transición democrática, de reencuentro de los venezolanos y de regreso de nuestros hijos a casa”, afirmó la líder opositora venezolana.