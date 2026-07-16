Rubio llama a una respuesta global ante el resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda

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"El terrorismo político de extrema izquierda es una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora está experimentando un resurgimiento", afirmó este jueves el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, al inaugurar en Washington la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político.

"Hoy nos enfrentamos a una nueva oleada de este viejo mal. Aquí en Estados Unidos, la proporción de ataques y complots terroristas de izquierda ha aumentado a niveles no vistos en décadas", dijo.



Rubio preside el encuentro, que reúne a delegaciones de más de 60 países de América, Europa y Asia con el propósito de fortalecer la cooperación internacional frente a esa amenaza.



Durante su intervención inaugural, el secretario de Estado estadounidense sostuvo que este fenómeno representa una amenaza transnacional que durante años ha sido subestimada por la comunidad internacional.

"Incluso hoy en día, la sola idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza seria se considera una fantasía de la derecha", subrayó.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, estos grupos buscan desestabilizar sociedades libres mediante ataques contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, empresas, infraestructura crítica y ciudadanos.

Rubio alertó que, durante demasiado tiempo, la doctrina antiterrorista de Estados Unidos ha tenido un punto ciego "en lo que respecta a la violencia extremista de la izquierda política".

El secretario de Estado criticó el discurso que justifica el terrorismo de un "marxista revolucionario" como un "trágico exceso de idealismo".

"Contamos con grupos de expertos, programas de becas, revistas especializadas y consultorías donde existe el entendimiento tácito de que solo un tipo de violencia política representa una verdadera amenaza para nuestro sistema", dijo.

Añadió que muchas personas en posiciones de poder han desestimado repetidamente los actos de violencia y terrorismo perpetrados por la izquierda e, incluso, los han considerado formas legítimas de expresión política.

"Es una revuelta de los peores contra los mejores; de los débiles y cobardes contra los fuertes y virtuosos. La perpetran quienes no pueden construir, crear ni lograr grandes cosas, y se vengan del mundo por su propia incompetencia buscando destruir a quienes sí pueden. Esto es el radicalismo de izquierda. Puede adoptar diferentes lemas e ideologías según el lugar y el tiempo —anticapitalista, antiimperialista, comunista, anarquista, marxista—, pero su esencia siempre es la misma", aseveró Rubio.



De acuerdo con el Departamento de Estado, la reunión está orientada a ampliar la coordinación entre gobiernos, mejorar el intercambio de información y reforzar los mecanismos internacionales de aplicación de la ley para enfrentar actividades violentas y redes de financiamiento vinculadas a organizaciones extremistas.

"El deber más esencial del Estado, la primera responsabilidad de cualquier gobierno, es la protección de su pueblo", recalcó Rubio en su discurso inaugural.



La administración estadounidense sostiene que el terrorismo político de extrema izquierda se ha manifestado en incidentes violentos registrados en países del hemisferio occidental, Europa y Asia.

"Mediante la violencia y el terror, buscan una vez más imponer su fealdad sobre todos nosotros. El viejo dogma estaba equivocado. Nada de esto se basa en el "idealismo". No es "utópico", sino todo lo contrario", dijo el secretario de Estado.



Rubio señaló que una de las críticas frecuentes sobre el comunismo es: "Suena bien en teoría, pero nunca funciona en la práctica", algo que calificó de incierto. "No suena bien en teoría", apuntó.



El encuentro ministerial forma parte de una iniciativa más amplia impulsada por el gobierno estadounidense desde 2025, que incluye la designación de varias organizaciones de orientación anarquista o extremista como grupos terroristas y la promoción de una mayor cooperación internacional en materia de seguridad y contraterrorismo.

"No se trata de células distintas y aisladas, sino de redes interconectadas. No reconocen nuestras fronteras. No creen en el Estado-nación", dijo.

El secretario de Estado destacó que, bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos está construyendo por primera vez la infraestructura, alianzas y estrategia necesarias para derrotar el flagelo del terrorismo de extrema izquierda.

"Desmantelaremos estas redes ladrillo a ladrillo. Es hora de que los pueblos del mundo civilizado nos defendamos", concluyó el secretario de Estado.