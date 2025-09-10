Tras casi tres horas de arresto arbitrario, liberan al escritor cubano Angel Santiesteban

Getting your Trinity Audio player ready...

El escritor cubano Angel Santiesteban fue detenido poco después del mediodía de este miércoles y liberado casi tres horas después, confirmó la periodista independiente Camila Acosta, que calificó el arresto de arbitrario.

Un oficial de la policía política, apostado en los alrededores de la vivienda que ocupa el creador junto a Acosta, pareja del escritor, le salió al paso cuando Santiesteban se disponía a realizar gestiones personales y le comunicó que tenía que permanecer en su domicilio hasta tanto restablecieran el servicio eléctrico.

“Muy molesto, les dijo que, entonces, lo detuvieran porque no se iba a quedar en la casa. Dejó algunas pertenencias que llevaba encima. Fue hasta la esquina donde estaba la patrulla y les gritó: ‘Mi casa no es calabozo’, ‘yo no tengo por qué estar preso en mi casa, que no haya corriente, no es mi culpa, es culpa de ustedes’, relató a Martí Noticias, Acosta que alertó que, en los últimos cuatro días, es la tercera ocasión que la Seguridad del Estado los pone en reclusión domiciliaria.

“En los cinco colapsos energéticos que hemos tenido ya en menos de 11 meses, es la primera vez que ponen este tipo de vigilancia, lo cual me indica que pudiera tratarse de una situación de gravedad”, indicó la periodista.

De acuerdo al comentario de Acosta, Santiesteban, desde el carro policial aseguró que mientras estuviera arrestado, estaría en huelga de hambre.

La Seguridad del Estado ha aprehendido varias veces en los dos últimos años al intelectual debido a sus denuncias sobre la intromisión del régimen en los asuntos internos de la Gran Logia de Cuba, una fraternidad de la que es miembro.

Santiesteban fue condenado a cinco años de cárcel en 2013, a partir de la aparición de notas críticas contra el régimen castrista en su blog "Los hijos que nadie quiso".

Otros activistas han reportado que están bajo vigilancia policial con la prohibición de salir de sus casas, como Yamilka Lafita, conocida como Lara Croft.