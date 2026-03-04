Cuba prorroga alerta por falta de combustible en todos sus aeropuertos internacionales

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades aeronáuticas de Cuba extendieron este martes la alerta oficial que notifica la indisponibilidad de combustible Jet A‑1 en todos los aeropuertos internacionales del país, prolongando la restricción hasta el 10 de abril de 2026.

La medida aparece registrada en la base de datos de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos mediante el mensaje NOTAM con el código técnico "JET A1 FUEL NOT AVBL".



La prórroga amplía en un mes el aviso inicial, que había entrado en vigor el pasado 10 de febrero, con fecha de expiración fijada para el 11 de marzo.

La falta de combustible de aviación afecta a todas las terminales internacionales de la isla, incluyendo los aeropuertos José Martí (La Habana), Juan Gualberto Gómez (Varadero), Abel Santamaría (Santa Clara), Ignacio Agramonte (Camagüey), Jardines del Rey (Cayo Coco), Frank País (Holguín), Antonio Maceo (Santiago de Cuba) y Sierra Maestra (Manzanillo), entre otros.



La extensión del aviso obliga a pilotos y aerolíneas a recalcular planes de vuelo, añadir mayor carga de combustible desde aeropuertos de origen o planificar escalas técnicas en terceros países. Algunas aerolíneas europeas ya han incorporado paradas en República Dominicana o Bahamas, mientras que compañías canadienses y rusas han suspendido temporalmente sus rutas hacia Cuba debido a la imposibilidad de repostar en territorio cubano.



La crisis se produce en medio de un contexto de presión energética para la isla tras la interrupción del suministro petrolero venezolano y las advertencias de Estados Unidos a países que exporten crudo a Cuba, lo que ha dejado al país con una disponibilidad energética muy limitada.



La prolongación del déficit de combustible representa un nuevo golpe para el sector turístico cubano, que ya venía experimentando una caída drástica en la llegada de visitantes internacionales, con apenas 1.8 millones en 2025, la cifra más baja desde 2002. Los principales países emisores de vacacionistas disminuyeron sus números. Incluso la comunidad cubana residente en el exterior experimentó una contracción interanual de un 22.6%.