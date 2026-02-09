Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por escasez de combustible de aviación

Getting your Trinity Audio player ready...

Air Canada anunció este lunes la suspensión inmediata de todos sus servicios hacia Cuba debido a la grave escasez de combustible de aviación que afecta a la isla.

En una comunicación oficial, la aerolínea explicó que la medida responde a avisos oficiales (NOTAMs) emitidos por gobiernos que advierten sobre la falta de fiabilidad en el suministro de combustible en los aeropuertos cubanos.



A partir del 10 de febrero, se proyecta que el combustible Jet A1 no estará disponible comercialmente en los aeropuertos del país, razón por la cual la compañía canadiense detuvo sus operaciones regulares como medida preventiva.

Como parte de su plan de contingencia, Air Canada operará vuelos vacíos hacia Cuba durante los próximos días con el objetivo de retirar a los aproximadamente 3,000 clientes que actualmente se encuentran en la isla, muchos de ellos viajando mediante paquetes de Air Canada Vacations.



La aerolínea aseguró que mantendrá temporalmente un programa regular desde Cuba hacia Canadá, exclusivamente para retornar a estos pasajeros.



Air Canada Vacations activó inicialmente una política flexible de cambios y ahora implementó una política de reembolso automático, mediante la cual los clientes con salidas canceladas hacia Cuba recibirán un reembolso total en su forma original de pago, sin necesidad de comunicarse con el centro de atención.



Los viajeros que ya están en Cuba cuentan con representantes locales para asistencia directa.



Antes de la suspensión, Air Canada operaba 16 vuelos semanales a cuatro destinos cubanos desde Toronto y Montreal. Como parte del ajuste, los vuelos estacionales a Holguín y Santa Clara quedan cancelados por el resto de la temporada. Además, los vuelos a Varadero y Cayo Coco, programados para operar todo el año, están suspendidos con una revisión prevista hasta el 1 de mayo.



La empresa indicó que continuará monitoreando la situación para determinar cuándo podrá restablecer el servicio habitual hacia Cuba.

Otras aerolíneas anuncian medidas

Cuba enfrenta una de las crisis aeronáuticas más severas de su historia reciente con los nueve aeropuertos internacionales del país sin el combustible necesario para operar durante al menos un mes, según confirma una alerta (NOTAM internacional (A0356/26) emitida este domingo por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y registrada por la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos (FAA).

El aviso establece que no habrá disponibilidad de combustible desde el 10 de febrero de 2026 a las 05:00 UTC hasta el 11 de marzo de 2026 a las 05:00 UTC.

Ante la advertencia, otras aerolíneas, como la española Iberia, han activado una flexibilización de tarifas para los clientes con boletos ya emitidos que deseen realizar cambios voluntarios en sus viajes, según un comunicado de la compañía.

Por su parte, Air Europa comunicó este lunes que los aviones que cubren el trayecto Madrid-La Habana-Madrid repostarán en el aeropuerto de Santo Domingo, causando demoras a los viajeros debido al cambio en el trayecto original.

"Debido a la falta de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí (HAV), si viajas desde La Habana a Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero te informamos que, aunque nuestra operativa está confirmada, los vuelos tendrán algunos ajustes y será necesaria una parada técnica de repostaje en Santo Domingo (SDQ)", dijo la aerolínea.