Getting your Trinity Audio player ready...

Aerolínea española World2Fly suspende uno de sus dos vuelos semanales a Cuba

La aerolínea española World2Fly anunció la suspensión de uno de sus dos vuelos semanales habituales a La Habana, debido a la situación de escasez de combustible y la caída del turismo en Cuba.



La empresa dijo que cancelará los vuelos dominicales a partir del 15 de marzo, suspensión que se mantendrá hasta el 28 de junio.



No es la primera compañía en reducir su frecuencia de viajes, pues la propia empresa estatal Cubana de Aviación anunció la eliminación temporal, hasta el 8 de marzo, de uno de sus dos vuelos semanales entre la isla y España.



Otras aerolíneas, como Iberia, Air Europe y Air France, han tenido que modificar sus itinerarios, con escalas en República Dominicana u otros países de la región para repostar combustible, antes de viajar hacia o desde Cuba.



El déficit de combustible Jet A-1 ha afectado a todos los aeropuertos internacionales de Cuba, incluidos los de La Habana, Varadero, Santiago de Cuba y Cienfuegos.



Asimismo, hace cuatro días, la empresa LATAM Perú suspendió por tiempo indefinido su ruta entre Lima y La Habana.



Para no dejar pasajeros varados en la Isla, LATAM informó que hasta el 7 de marzo estará realizando algunas operaciones para sacar a los viajeros que volaron a Cuba en semanas anteriores y tenían boletos de regreso para fechas posteriores a la cancelación de la ruta.



Las aerolíneas rusas Norwind y Rosiya también cancelaron sus vuelos a la isla, aunque mantendrán algunas operaciones de rescate de sus pasajeros que ya habían viajado previamente.



Air Canadá se había sumado a la lista el pasado 10 de febrero, al anunciar las suspensiones, al menos, hasta el 1 de mayo, lo cual representa un duro golpe a la maltrecha industria turística cubana, pues el país norteamericano el principal emisor de visitantes a la Mayor de Las Antillas.