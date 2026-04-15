Congreso recibe reporte sobre cubanos reclutados por Rusia en la guerra contra Ucrania, según Axios

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La administración del presidente Donald Trump notificó al Congreso que unos 5.000 cubanos podrían estar participando como combatientes en la guerra de Ucrania del lado de Rusia, según un reporte de Axios que cita un informe del Departamento de Estado al que tuvieron acceso.

El documento sostiene que, aunque “los registros públicos no prueban que La Habana haya enviado oficialmente a todos los combatientes cubanos”, existen “indicios significativos” de que el gobierno de Cuba “toleró, permitió o facilitó de manera selectiva este flujo, a sabiendas”.





El informe, remitido a comités clave del Congreso el 8 de abril según Axios, indica que los cubanos se han convertido en “uno de los grupos identificables más numerosos de combatientes extranjeros” en apoyo a las operaciones militares rusas.

Sobre esto, el senador Ted Cruz indicó en el reporte que "el régimen cubano socava los intereses estadounidenses en todo el mundo” por lo que un cambio de poder en la isla sería “un día excelente para Estados Unidos y nuestros aliados”.

En una publicación en X este martes, el congresista Carlos Giménez señaló que “es un hecho” que La Habana “envió soldados para participar activamente en la invasión ilegal y despreciable de Ucrania” liderada por el presidente ruso Vladimir Putin.

El jefe de la inteligencia exterior ucraniana, Oleg Ivashchenko, señaló recientemente que Cuba figura entre las principales fuentes de reclutamiento extranjero para el ejército ruso, junto a países como Bielorrusia y Tayikistán.

Funcionarios de inteligencia ucranianos habían estimado antes que las cifras de cubanos reclutados por Moscú oscilan entre 1.000 y 20.000.





El régimen niega los reportes de soldados en la guerra pero en septiembre de 2023, las autoridades anunciaron el arresto de 17 personas vinculadas a una red de tráfico humano que enviaba cubanos a combatir por Rusia. No obstante, señalaron que no se oponían a la participación “legal” de sus ciudadanos en el conflicto.

En enero, durante una audiencia celebrada en Bruselas, encabezada por el grupo de parlamentarios conservadores y reformistas y la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), activistas y políticos denunciaron la implicación de La Habana en el conflicto entre Rusia y Ucrania y pidieron el fin del financiamiento de la Unión Europea al gobierno cubano.

Políticos estadounidenses, como los congresistas Giménez y Mario Díaz-Balart, así como la senadora estatal por Florida, Alexis Calatayud, enviaron mensajes a la reunión, en los que señalaron cómo, por años, la UE ha ignorado las evidencias de la participación de mercenarios cubanos alrededor de todo el mundo.