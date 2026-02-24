Dónde queda Cuba tras cuatro años de invasión rusa a Ucrania

Getting your Trinity Audio player ready...

Este 24 de febrero de 2026 se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022. Lo que el Kremlin presentó entonces como una “operación militar especial” terminó convirtiéndose en una guerra abierta de alta intensidad.

En realidad, esa ofensiva fue la continuación de un proceso iniciado en 2014 con la ocupación y anexión de Crimea, tras la crisis política en Kyiv que culminó con la caída del presidente ucraniano Viktor Yanukóvich, considerado cercano a Moscú.

Cuatro años después, aquella “operación especial” se ha transformado en una guerra prolongada, y lo que fue concebida aparentemente como una campaña rápida y decisiva, ha durado mucho más de lo que anticipó el presidente ruso Vladimir Putin.

En términos humanos, el costo ha sido devastador. Según estimaciones del Center for Strategic and International Studies (CSIS), el conflicto acumula hasta el momento alrededor de 1,8 millones de bajas militares entre ambos bandos: aproximadamente 1,2 millones del lado ruso y hasta 600.000 del lado ucraniano. Dentro de esas cifras se estiman entre 325.000 militares rusos y hasta 140.000 ucranianos muertos en combate.

La guerra ha puesto en evidencia que el poder militar ruso no es tan decisivo como muchos suponían. Moscú no logró imponerse con la rapidez prevista y se ha visto obligado a recurrir a apoyo externo de varios países y de distintas formas, ayuda militar directa, tecnológica, económica y política.



Irán ha entregado misiles balísticos de corto alcance, munición de artillería y asistencia técnica para coproducir drones en territorio ruso.



Corea del Norte ha enviado grandes envíos de proyectiles de artillería, misiles y munición. Medios como CNN, citando inteligencia occidental, hablan de hasta 12.000 soldados norcoreanos ya desplegados en Rusia desde finales de 2024, y de planes para elevar ese contingente hasta 20.000 o incluso 30.000 efectivos.

Bielorrusia facilita su territorio para las operaciones militares, el despliegue de tropas y lanzamiento de ataques contra Ucrania, además de suministrar material y logística a Rusia.



China no entrega directamente armas, pero es un “habilitador clave” mediante la exportación de tecnología, microelectrónica, drones y componentes usados por la industria militar rusa.

Por otro lado, mientras Bashar al-Ásad estuvo en el poder en Siria, Eritrea, algunos países africanos y otros estados autoritarios, dieron respaldo diplomático, votos o abstenciones favorables a Moscú en foros internacionales, incluida Naciones Unidas.

Participación cubana en la guerra

Si observamos cuál ha sido la posición del gobierno de Cuba en el conflicto, en las principales resoluciones de la Asamblea General de la ONU que han condenado la invasión rusa y han venido exigiendo la retirada de las tropas, el gobierno cubano se ha abstenido sistemáticamente, alineándose con Rusia.



A esto hay que añadir que la representación cubana ha votado en contra de las iniciativas impulsadas por Ucrania y sus aliados. En definitiva, Cuba, como otros regímenes autoritarios, ha respaldado a Moscú en la ONU sin condenar la invasión de Ucrania.



El gobernante Díaz‑Canel ha culpado a Estados Unidos y a la OTAN de ser la causa del conflicto, respaldando los argumentos históricos de Putin sobre la expansión de la alianza atlántica.



El discurso oficial combina su apoyo político a Rusia con un llamado genérico a una “solución diplomática” y el rechazo a las sanciones occidentales, que La Habana equipara con el embargo estadounidense a la isla.



Además, el gobierno cubano niega oficialmente que esté implicado en el envío de tropas o mercenarios al frente en Ucrania, pero hay denuncias de mercenarios cubanos en Ucrania a pesar del silencio oficial.

El diario español El País habló en junio de 2025, del “drama de los cubanos reclutados por Rusia para la guerra en Ucrania”, y la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania (GUR) afirmó que entre 5.000 y hasta 20.000 cubanos habrían sido reclutados por Rusia desde 2022–2023, situando a Cuba como “uno de los principales proveedores de combatientes extranjeros”.



Entidades europeas, como la Fundación Friedrich Naumann, citan esas mismas estimaciones de inteligencia y recogen pruebas de reclutamiento organizado, vuelos y contratos militares firmados por cubanos con el ejército ruso.

La pregunta es: ¿cuántos cubanos han perdido la vida en el frente en Ucrania? No hay una cifra oficial única y fluctúan varios datos.



Listados difundidos por el programa oficial ucraniano “Quiero vivir”, creado por la Dirección General de Inteligencia de Ucrania (GUR), recogen al menos 93 cubanos identificados como muertos en combate junto al ejército ruso hasta enero de 2026, pero otras estimaciones no oficiales, y sin confirmación, apuntan a que el número real podría situarse en varios cientos de fallecidos.

En resumen, el gobierno cubano no admite enviar tropas oficiales, ni ser parte de una coalición militar, pero manifiesta su alianza política con Rusia, apoyando la invasión a Ucrania en el terreno diplomático y mediático, una postura reforzada por más de 67 años de estrecha relación bilateral.