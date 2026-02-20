Eurodiputado polaco cuestiona postura de la Unión Europea frente al régimen cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

El eurodiputado Mariusz Kamiński, ex ministro del Interior de Polonia, envió una comunicación a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, donde cuestiona la cooperación del grupo con el régimen comunista en Cuba.

En el escrito, Kamiński asegura que la actual postura de la Unión Europea le da legitimidad al régimen, debilita la seguridad europea y traiciona al pueblo cubano. “El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación solo ha servido al régimen comunista y proporciona recursos a camaradas corruptos”, escribió.

El funcionario polaco calificó la actitud de la Unión Europea como “inexplicable”, pues “no reconoce la violación manifiesta de todos los compromisos” por parte del régimen cubano y mencionó varios hechos que demuestran la aptitud hostil de La Habana.

Entre ellos mencionó que “la Cuba comunista es la principal fuente de mercenarios en la agresión rusa contra Ucrania”, lo cual estará incluido en “la resolución que el Parlamento Europeo adoptará con motivo del cuarto aniversario de la agresión rusa”, destacó.

Kamiński se refirió, además, a los “logros desastrosos” del acuerdo de los europeos con Cuba. “El régimen sobrevive únicamente gracias a la represión, en 2025 los presos políticos ascendieron a 1197. Mientras que la UE invierte tres millones de euros en el proyecto Cuba Digital”, afirmó.

“¿Acaso la UE, a pesar de los hechos evidentes, en contra de los intereses del pueblo cubano y de la seguridad europea, pretende continuar con el vergonzoso Acuerdo y mantener su vergonzosa política de cooperación con La Habana comunista?, se preguntó.

También se refirió al reforzamiento de la cooperación militar cubana con el régimen de Bielorrusia y a cómo “Lituania ha emitido órdenes de arresto

contra ciudadanos cubanos que cometieron actos de sabotaje en territorio de la Unión Europea”, comunicó en su escrito.

Sobre este particular, el congresista por Florida Mario Díaz-Balart agradeció en su cuenta de la red social X a Lituania “por su liderazgo íntegro al exigir responsabilidades al régimen cubano y oponerse firmemente a la tiranía, mientras La Habana estrecha sus lazos con Moscú y Minsk”, escribió.

Al compartir en X el escrito a la Alta Representante Kallas, el eurodiputado Kamiński aseguró que en Cuba “las cárceles están superpobladas de presos políticos, La Habana está estrechando la cooperación política y militar con Moscú y Minsk, y miles de mercenarios cubanos apoyan la agresión rusa”.