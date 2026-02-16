Cubanos repudian a Bruno Rodríguez tras reunión con canciller español

Getting your Trinity Audio player ready...

El canciller español José Manuel Albares recibió en Madrid a su homólogo cubano Bruno Rodríguez, “a petición de éste”, informó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de ese país.

De acuerdo con la nota de prensa, en la reunión se abordaron temas relacionados con los momentos actuales que atraviesa Cuba y la situación de las empresas españolas en la isla.

Tras el encuentro trascendió que España prestará a Cuba ayuda humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de la ONU, en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad. Rodríguez también había informado en su cuenta en X los resultados de la reunión con Albares.

En el encuentro, los cancilleres hablaron además sobre los preparativos y las prioridades de España de cara a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid los 4 y 5 de noviembre.

En las afueras de la Cancillería española, un grupo de personas se manifestaron en contra del funcionario castrista y su equipo, a quienes gritaron todo tipo de calificativos a la entrada y la salida del edificio.

“Dondequiera que estos sátrapas del régimen se presenten, reciben el repudio de un pueblo que no olvida. El exilio cubano está en todo el mundo y no vamos a permitir que oculten sus crímenes ni que laven su imagen”, reaccionó en su cuenta en X la congresista María Elvira Salazar.

“La impunidad se les está acabando. Van a rendir cuentas”, escribió.

El canciller Rodríguez viajaba de regreso a La Habana de su gira por China, Viet Nam y Rusia e hizo escala en Madrid, donde solicitó la reunión con el ministro de Exteriores Albares.

En su periplo internacional, el Ministro de Exteriores cubano ha intentado recabar apoyos para hacer frente a las medidas del presidente Donald Trump, que a finales de enero declaró una emergencia nacional frente a lo que considera una amenaza inusual y extraordinaria del Gobierno de Cuba.

La orden ejecutiva detalla una serie de medidas, incluyendo la imposición de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla, en respuesta a la cooperación cubana con actores hostiles como Rusia, China, Irán y grupos terroristas.